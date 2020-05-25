Итоги недели: суперкомпьютер в Azure для OpenAI; Цукерберг-Shops; 100 мегапикселей от Samsung; ПRivet Intel; первый миллиард Nvidia от ЦОД

25 мая 2020 г., 3:49

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На уходящей неделе состоялось масштабное мероприятие Microsoft для разработчиков. С него и начнем.

Компания впервые проводила свою конференцию Build 2020 в онлайн-режиме. Состоялось множество различных анонсов и трансляций. Пожалуй, наиболее шумным из всех объявлений стало сообщение о разработке суперкомпьютера на базе облака Azure в сотрудничестве и эксклюзивно для OpenAI, некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. Отмечается, что презентованное решение стало одним из 5 самых мощных суперкомпьютеров в мире. Суперкомпьютер создан специально для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих больших вычислительных ресурсов.

Тем временем Марк Цукерберг объявил о запуске новой инициативы для малого и среднего бизнеса - Facebook Shops, которая должна упростить компаниям размещение и продажу их продуктов через Facebook и Instagram. С начала пандемии компания объявила о масштабной программе в 100 млн долл., нацеленной на поддержку малого бизнеса путем предоставления различных грантов и программ для небольших фирм, которые могут взаимодействовать с покупателями непосредственно через соцсеть.

Компания Samsung на уходящей неделе представила сразу несколько весьма важных новостей. В начале корейский производитель анонсировал ISOCELL GN1 - новый сенсор изображения 50 Мп с пикселями размером 1,2 мкм. Как отмечается, благодаря крупному размеру пикселей GN1 обладает повышенной светочувствительностью для съемки при слабом освещении и автофокусировкой уровня зеркальных камер. Применяемая технология Dual Pixel использует 100 миллионов фотодиодов для получения информации о свете и быстрой автофокусировки, что соизмеримо с разрешением изображения в 100 мегапикселей.

Samsung также объявила о планах по расширению производства полупроводников на новой линии завода в Пхёнтхэке, которая станет основной производственной базой 5-нм EUV-решений. Ее запуск в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года. Это при том, что 5-нм техпроцесс на заводе в Хвасоне должен стартовать уже осенью этого года.

Intel же, судя по приходящим сообщениям, больше озабочена не столько производственными проблемами, а расширением консьюмерских решений. На днях компания сообщила о покупке Rivet Networks, которая разрабатывает сетевые контролеры, способные обнаруживать игровой трафик и назначать ему больший приоритет, что снижает задержки в играх. По утверждению компании, удается достигать сокращения задержек почти втрое. Интересно, что Rivet была основана в 2014 году Майклом Кубаджем и Уйном Данлапом, бывшими руководителями Bigfoot Networks, которая была куплена в 2011 г. компанией Qualcomm.

На уходящей неделе продолжили поступать сообщения компаний о финансовых итогах прошедшего квартала.

Компания Nvidia несмотря на пандемию коронавируса сообщила о росте квартального оборота на 39% до 3,08 млрд долл. Чистая прибыль в годовом исчислении поднялась еще более значительно - на 133% до 917 млн долл. Впервые решения для ЦОД стали приносить этому производителю более миллиарда в квартал — по данному направлению рост в годовом исчислении достиг 80% до 1,14 млрд долл.

О квартальных достижениях рапортовала и Xiaomi. Сообщается, что общий объем дохода компании за квартал составил 7 млрд долл., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чистая прибыль составила почти 324,4 млн долл.

Lenovo Group также объявила о финансовых результатах четвертого квартала и всего своего 2019 финансового года. Заявлено, что несмотря на макроэкономические и отраслевые вызовы, уже дважды подряд годовая выручка компании превышает 50 млрд долл. Группа PC and Smart Devices отчиталась о годовой выручке около 40 млрд долл., которая выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль тут достигла 2,3 млрд долл.

Magic Leap, которую уже почти списали со счетов, на уходящей неделе смогла убедить инвесторов выделить еще 350 млн долл. на развитие. Это при том, что в компанию уже вложили более 2 млрд долл. такие гиганты, как Google, Alibaba, AT&T, Warner Bros. и NTT Docomo.

Набирающая в последнее время гиперпопулярность соцсеть TikTok (уже более 700 млн пользователей), а точнее компания, которой она принадлежит — ByteDance, объявила о назначении Кевина Майера своим главным операционным директором. До недавнего времени Майер возглавлял стриминговый сервис Disney+. Он проработал более 15 лет в Disney, отвечая за развитие Hulu, ESPN+ и Hotstar. Интересный ход китайской компании.

Ну, и в заключение, новость из британского Университета Суррея, сотрудники которого смогли создать дешёвый и мощный суперконденсатор. Из углеродных нанотрубок (CNT), полианилина (PANI) и аморфного углерода (продукт гидротермальной карбонизации глюкозы) был разработан новый трехслойный композит, демонстрирующий замечательную скорость зарядки, наряду с высокой плотностью энергии в любых сценариях использования. Очередная манна небесная? Но вдруг на этот раз наконец именно то.

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