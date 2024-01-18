Intel Xeon E. Хроніка досягнень та втрат

0

Tweet

Приблизно раз на два роки Intel оновлює лінійку Xeon E серверних процесорів для помірного робочого навантаження. Цьому передує обкатка на масовому ринку ПК процесорів Intel Core тієї ж мікроархітектури. На відміну від них Xeon E підтримують пам’ять з корекцією помилок ECC. Компаньйони: чіпсети, материнські плати, засоби керування, мережеві адаптери, накопичувачі - додають відмінностей від ПК.

DDR5 та PCIe Gen 5

Останньою спробою є Intel Xeon E-24xx. Лінійка використовує роз’єм LGA 1700 – той, що з’явився два покоління Intel Core тому. Процесори виготовляються по техпроцесу Intel 7 (10нм), мають від 4 до 8 ядер, контролер пам’яті DDR5 з двома каналами, по два модуля DDR5-4800 UDIMM ECC на канал, загалом чотири планки пам’яті загальною ємністю до 128 ГБ. Процесори підтримують 16 ліній PCIe Gen 5 та 4 лінії PCIe Gen 4. Чіпсет додає ліній PCIe, порти USB та SATA:

В лінійці Xeon E-24xx вісім номіналів. Всі вони, крім наймолодшого, підтримують Hyper-Threading, забезпечуючи два потоки на ядро. Базова частота ядер - від 2,6 до 3,5 ГГц, Turbo Boost може підштовхнути тактову частоту ядра до 4,5 - 5,6 ГГц.

Літопис надбань

Так змінювалися параметри процесорів Xeon E упродовж трьох останніх поколінь:

Із запізненням у півроку-рік Xeon E наслідують характерні риси десктопних Core. Але не всі.

Тактова частота

З точки зору балансу ціни та продуктивності на ядро Xeon E-24xx привабливіші від процесорів Xeon SP 4th Gen - тому що їх тактові частоти значно вищі. Типові додатки молодших серверів більш чутливі до тактової частоти, ніж до об’єму пам’яті або пропускної здатності пам’яті та вводу/виводу. До того ж, одопроцесорні платформи-супутники Xeon E набагато дешевші будь-яких платформ під Xeon SP. Добре, якщо власнику сервера вистачає восьми фізичних ядер.

Базова частота ядер процесорів покоління Xeon E-22xx досягала 4,0 ГГц, Xeon E-23xx – 3.7Ггц. У Xeon E-24xx - максимум 3.5Ггц. Все нижче і нижче. Звичайно, не можна порівнювати процесори за окремо взятим параметром, тим більш, різних архітектур, але фізику не обдуриш. Висока тактова частота безпосередньо впливає на продуктивність однопотокових додатків: облікових програм, веб-сервісів, серверів баз даних, проектування, програм моніторингу мережі та ін. Навпаки, переваг DDR5 та PCIe Gen5 користувачі серверів початкового рівня, скоріше за все, не відчують.

P+E

Ознакою архітектури Raptor Lake та усіх Intel Core, починаючи з 12-го покоління Alder Lake, є гібридні ядра: продуктивні (P = performance) та енергоефективні (E = efficiency), з різною мікроархітектурою. Процеси по ядрам (потокам) розподіляє планувальник Thread Director. Але не все так просто. Так, здавна процесори Intel підтримували набір інструкцій AVX-512 з наданням істотного приросту продуктивності стисненню даних, обробці зображень, криптографічним обчисленням. Різниця в архітектурах P-ядер та E-ядер перешкоджає коректній роботі планувальника: P-ядра мають апаратне забезпечення для обробки інструкцій, а E-ядра — ні. Тому Intel вимкнула підтримку AVX-512 у Intel Core. У Xeon E 24xx її теж немає (хоча в них є тільки P-ядра і немає ніяких E-ядер).

Навіть в ПК під Windows 11 неоптимізований софт може зіпсуватити враження від використання процесорів архітектури P+E. Що тут казати про сервери. Та ж VMware не підтримує гібридні ядра і це великий виклик для дизайну P+E від Intel, з огляду на популярність VMware.

Наразі у Xeon E було і залишається до вісьми однорідних P-ядер.

Графіка, яку ми втратили

В усіх попередніх поколіннях Intel Xeon E частина процесорів мала графічне ядро – таке саме, як в Intel Core. Свого часу робоча станція Dell PowerEdge T40 на процесорах з графікою Xeon E 22xxG, яку Dell агресивно просувала як «малий сервер для малого бізнесу», майже витіснила усіх конкурентів з ринку. У новому сімействі Xeon E 24xx процесорів з графікою вже нема. Це чутлива втрата для користувачів, які тільки-но звикли до букету переваг Xeon E-23xxG: підтримки мультимоніторних конфігурацій, трьом незалежним відеовиходам (GPU в процесорі, GPU в слоті PCIe, вбудована графіка сервісного процесору Aspeed), пам’яті ECC, віддаленому керуванню IPMI/iKVM. Разом з графічним ядром з процесорів Intel Xeon E пішла технологія Quick Sync апаратного прискорення кодування та декодування відео. З відомих тільки Intel причин серверного варіанту економічного транскодування відео більше немає – тільки у робочих станціях на Xeon W або ПК на Intel Core.

Між розумними та красивими

Виглядає так, ніби Intel Xeon E втрачає привабливість як молодша серверна платформа. Інтереси Intel зміщуються у бік оптимізації процесорів під специфічні навантаження, замість нарощування потужностей універсального застосування. Бажаєте продуктивності – купуйте (більш дорогі) рішення на Xeon W або Xeon SP. Або задовольняйтесь можливостями Intel Core.

Процесори конкурента AMD Ryzen 7000 мають до 16 високопродуктивних P-ядер і за підтримки виробників материнських плат здатні потіснити Xeon E. Це поганий знак для Intel – коли на ринок серверів початкового рівня з продуктами під AMD виходять не тільки експериментатори на зразок AsRock Rack, а і цілком лояльні ASUS, Gigabyte, Supermicro, Tyan.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків