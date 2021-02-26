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Intel и Google создадут эталонные архитектуры для граничных вычислений и сетей 5G

26 февраля 2021 г., 15:15
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Intel и Google создадут эталонные архитектуры для граничных вычислений и сетей 5G

Компании Intel и Google Cloud объявили о начале сотрудничестве в сфере разработки эталонных облачных архитектур и интегрированных решений для провайдеров услуг связи, с целью ускорения развертывания 5G в рамках инфраструктуры нескольких сетей и периферийных локаций.

Партнерство будет сфокусировано на трех направлениях: расширении возможностей поставщиков услуг связи по развертыванию виртуализированной сети радиодоступа (Radio Access Network, RAN) и открытых RAN-решений; запуске новых лабораторий для оказания помощи провайдерам услуг связи при внедрении инноваций на базе облачно-ориентированных сетей 5G; упрощении доставки бизнес-приложения на периферию сети.

Ожидается, что эталонные облачные телекоммуникационные архитектуры и интегрированные решения от Intel и Google помогут провайдерам услуг связи эффективнее разворачивать масштабируемые сети и периферийную инфраструктуру по мере развития мультиоблачных архитектур. Это имеет большое значение для раскрытия потенциала 5G, граничных вычислений и ИИ в целом ряде отраслей, включая розничную торговлю, производство и здравоохранение.

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