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Iнфраструктура та національна транспорта мережа Укртелеком станом на 9 березня

10 марта 2022 г., 9:03

Як повидомляе компания Укртелеком, 9 березня сталося кілька аварій на магістральних лініях. Через це Сумська, Херсонська та Миколаївська області зазнавали перебоїв зі зв’язком. Аварії вдалося оперативно ліквідувати.

“Висловлюємо подяку колегам з Vodafone Ukraine за допомогу в забезпеченні Сумської області зв’язком”, відмічаеться в заяві Укртелеком.
 
Ще тривають роботи щодо відновлення інтернет-послуг у частині Київської області. Сподіваємось їх зможуть закінчити найближчим часом.

Знято обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях крім Сумської області. Пріоритет інтернет-доступу там надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.

У Чернігівській області послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Загальна кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, збільшилася до 75%.
Працівники компанії Укртелеком роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень.

Тримаємося разом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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