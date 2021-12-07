Huawei почала продажі роутера AX2 з Wi-Fi 6 та підтримкою HarmonyOS Mesh+

7 декабря 2021 г., 12:48

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Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні оголосив старт продажів бездротового роутера Huawei Wi-Fi AX2 на українському ринку.



Як повідомляється, Huawei Wi-Fi AX2 підтримує технологію Wi-Fi 6, що забезпечує на 38% вищу швидкість з’єднання. Це одна з переваг нового роутера, що гарантує безпроблемне підключення одразу декількох пристроїв, нижчу затримку, відсутність буферизації під час трансляції HD-фільмів і швидке завантаження великих файлів.



Також Huawei Wi-Fi AX2 забезпечує більшу ємність і зменшення перевантаженості мережі - 1 201 Мбіт/с для частоти 5 ГГц та 300 Мбіт/с для 2,4 ГГц. При підключенні до Wi-Fi пристрої автоматично перемикаються між 5 ГГц і 2,4 ГГц. Перша частота більш підходить для високої швидкості та плавного доступу в безпосередній близькості до роутера, а 2,4 ГГц — для поліпшеного покриття. Тобто, якщо користувач віддалиться від роутера, то пристрій автоматично переключиться на частоту 2,4 ГГц, а якість з’єднання при цьому залишиться оптимальною.



Новий пристрій також підтримує HarmonyOS Mesh+, що дозволяє спростити процес створення Mesh-мережі. Завдяки HarmonyOS Mesh+ усі роутери в будинку можна об’єднати для створення єдиної безшовної мережі Wi-Fi. Ця можливість оптимізує з’єднання між роутерами та пристроями, забезпечуючи покращений користувацький досвід. Так, якщо користувач рухається під час геймінгу чи перегляду відео, оптимальний Wi-Fi обирається автоматично відповідно до місцезнаходження пристрою.



HarmonyOS Mesh+ забезпечує підтримку безшовного роумінгу зі зменшеною затримкою перемикання між точками доступу — усього 50 мс порівняно із 100 мс для аналогічних пристроїв.



Також Huawei Wi-Fi AX2 підтримує функцію батьківського контролю, аби краще керувати контентом і часом, проведеним дітьми в мережі, для всіх підключених пристроїв. Завдяки цій опції користувачі можуть встановити час, який дитина проводить в інтернеті, а також заборонити перегляд певних вебсторінок. Заблокувати небажані сайти й обмежити доступ до обраних пристроїв можна в декілька кліків на смартфоні, завантаживши додаток Huawei AI Life з AppGallery.



Через цей додаток можна також легко керувати типом підключення, змінювати налаштування Wi-Fi, а також створювати окрему мережу для гостей, аби зберегти пароль від Wi-Fi у безпеці.



Новий Wi-Fi AX2 також оснащено технологією Huawei HomeSec, яка захищає від Brute-force-атак, запобігаючи проникненню сторонніх осіб до мережі, програмного забезпечення роутера чи крадіжці даних із Wi-Fi та гарантуючи безпечне мережеве середовище.



Особливо підкреслюється, аби зменшити перешкоди під час передачі сигналів, інженери Huawei ретельно працювали над розташуванням антен. Вони постійно коригували макет і перевіряли показники в лабораторії для досягнення найкращих показників. У результаті чотири високопродуктивні антени розміщено у вивірених місцях, аби мінімізувати перешкоди на одній частоті.



Роутер Huawei Wi-Fi AX2 доступний в Україні в офіційних точках продажу з рекомендованою ціною 1 399 грн.

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