HPE интегрировала SimpliVity и StoreOnce

23 марта 2020 г., 17:35

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Компания Hewlett Packard Enterprise объявила об интеграции своей гиперконвергентной системы HPE SimpliVity с HPE StoreOnce Catalys, разработанным HPE протоколом защиты данных, который использует клиент-серверную архитектуру.



Как отмечается, HPE SimpliVity – это гиперконвергентная инфраструктура, которую можно масштабировать от 2 до 96 узлов для размещения десятков, сотен и тысяч виртуальных машин. Она определена Gartner как одна из «десяти самых продвинутых гиперконвергентных систем, лидирующих на рынке в 2019 году». И VMware vSphere, и Microsoft Hyper-V поддерживаются и управляются через подключаемые модули для VMware vCenter и Microsoft System Center. Интегрированная дедупликация и сжатие данных оптимизируют плотность виртуальных машин, а встроенная защита данных устраняет необходимость использования сторонних приложений для защиты данных.



Особо подчеркивается, что две новые функции сделали HPE SimpliVity еще более привлекательной платформой для приложений. Интеграция с HPE Infosight, предоставляющая пользователям огромный функционал для оптимизации работы системы. Интеграция с HPE StoreOnce Catalyst добавляет еще один уровень защиты данных при размещении виртуальных машин.



StoreOnce Catalyst – это разработанный HPE протокол защиты данных, который использует клиент-серверную архитектуру. Клиентская часть исполняется на источнике данных, а серверная – в месте хранения данных. Это позволяет сократить объем данных в источнике, чтобы сэкономить пропускную способность каналов и увеличить её для заданий резервного копирования. Эта же технология используется для снижения требований к пропускной способности при репликации резервных копий данных. Сервер Catalyst работает в системах HPE StoreOnce с клиентом Catalyst, встроенным во многие программные продукты для защиты данных.



Узел SimpliVity построен на основе 2U сервера HPE ProLiant с гипервизором. Программное обеспечение виртуального контроллера HPE OmniStack работает на гипервизоре и предоставляет ряд услуг. Одним из таких сервисов является защита данных: это резервное копирование, ориентированное на виртуальные машины и обеспечивающее несколько уровней защиты и вариантов восстановления в случае необходимости восстановления виртуальной машины. Для повышения эффективности набор данных дедуплицируется и сжимается. Резервные копии могут быть направлены на локальный узел с кластером или удаленный узел. Резервное копирование может быть инициировано вручную или на основе политики, которая определяет частоту, срок хранения и место назначения. Эта встроенная защита данных для большинства пользователей устраняет необходимость в таких компонентах, как оптимизаторы WAN и стороннее программное обеспечение для защиты данных.



Теперь клиент Catalyst интегрирован с программным обеспечением OmniStack. В результате резервные копии виртуальных машин теперь можно хранить на системе HPE StoreOnce. Это обеспечивает два новых ключевых дополнения к функциональности.



Резервные копии виртуальных машин могут храниться вне кластера SimpliVity, чтобы обеспечить катастрофоустойчивую защиту данных. Более того, выполняется требование сохранять часть резервных копий на другом отдельном носителе. При неблагоприятном сценарии потери данных на кластере, виртуальные машины можно восстановить со StoreOnce Catalyst.



Снижение стоимости резервного хранилища и освобождение места в кластере SimpliVity для продуктивных виртуальных машин. Для массивов SimpliVity, построенных полность на флэш-носителях, резервное копирование виртуальных машин на системе HPE StoreOnce в 7 раз дешевле, чем в кластере SimpliVity;



Интеграция с HPE StoreOnce Catalyst доступна для уже работающих систем. Хранилище Catalyst создается с помощью пользовательского интерфейса управления HPE StoreOnce, зарегистрированного с помощью OmniStack путем ввода IP-адреса и учетных данных хранилища Catalyst (имя пользователя, пароль). После регистрации хранилище Catalyst является управляемым объектом OmniStack и может использоваться для резервного копирования.



Эта интеграция доступна для всех моделей StoreOnce (VSA, 3520, 3640, 5200, 5250, 5650) и моделей предыдущего поколения (VSA, 3100, 3520, 3540, 5100, 5500, 6600).



Тестирование решения показало, что скорость записи и чтения одинаковы для резервных копий, записываемых на кластере Simplivity и на систему StoreOnce, внешнюю по отношению к кластеру – это связано с эффективной дедупликацией данных. Система StoreOnce создает виртуальные синтетические полные резервные копии виртуальных машин Simplivity, при этом для инкрементальных копий записываются только новые блоки данных по отношению к предыдущим копиям, чтобы создать новую виртуальную полную резервную копию.

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