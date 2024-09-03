Нова лабораторія кібербезпеки ДУІКТ отримала обладнання Huawei

3 сентября 2024 г., 15:25

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За заявою «Хуавей Україна», компанія приєдналася до урочистостей із нагоди відкриття лабораторії кібербезпеки в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ). Для підтримки та найкращої реалізації освітніх і дослідних процесів у лабораторії компанія передала університету інноваційне обладнання власного виробництва.



Зокрема, ВНЗ отримав обладнання для побудови лабораторії з кібербезпеки, де студенти зможуть тестувати роботу фаєрволу, антивірусу, контролювати та запобігати зовнішнім вторгненням. Також «Хуавей Україна» передала ДУІКТ комплект обладнання для реалізації стартапу «Розумне паркування» на основі камери зі штучним інтелектом, яка дозволяє автоматично розпізнавати на дорозі автомобілі та пішоходів. Університет отримав і додаткове обладнання до раніше переданих компанією серверів. Ці пристрої дозволять ефективно та безперебійно виконувати дослідження і сприятимуть підвищенню кваліфікації майбутніх фахівців ІКТ-галузі.



«Завдяки поліпшеному зв'язку студенти матимуть можливість постійно користуватися стабільним Wi-Fi на території університету. Крім того, нові технологічні рішення від Huawei допоможуть студентам опанувати навички кібербезпеки й управління обладнанням Wi-Fi на високому рівні, а також посилять захист університетської мережі», — зауважив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Зазначено, «Хуавей Україна» співпрацює з Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій уже декілька років. Партнерство включає і передачу новітнього обладнання, і співпрацю у межах низки освітніх проєктів. Чимало амбітних студентів університету проходять стажування та практику в Huawei, а особливо старанні випускники стають співробітниками компанії. Усе це допомагає готувати висококваліфікованих молодих фахівців, які роблять значний внесок у розбудову інноваційної економіки України.



«Дуже важливим кроком у розвитку нашого партнерства із «Хуавей Україна» стало відкриття лабораторії Cyber Security Centre на базі Навчально-наукового інституту захисту інформації, що входить до структури нашого університету. У цій лабораторії провідні інструктори з кіберзахисту надаватимуть чудову підготовку нашим студентам. Після отримання відповідного сертифікату випускники ДУІКТ зможуть працевлаштуватися у будь-який офіс Huawei по всьому світу», — поділився Володимир Шульга, в.о. ректора Державного університету інформаційно-телекомунікаційних технологій.

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