Поставки смартфонів від ODM/IDH-компаній в першому півріччі знизилися на 3%

19 сентября 2022 г., 15:35

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Counterpoint Research повідомляє, що постачання смартфонів від компаній ODM/IDH (Original Design Manufacture/ Independent Design House) в першому півріччі 2022 року знизилися на 3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На противагу цьому, світові постачання смартфонів в першому півріччі 2022 року впали ще більш різко через економічні негаразди, скоротившись на 8%.



В той самий час частка постачань смартфонів, замовлених ODM/IDH-компаніям, зросла до 39% у другому півріччі цього року порівняно з 37% у першому півріччі торік.



«Тенденція до зниження постачань ODM/IDH-компаній була викликана слабкими показниками OPPO і Samsung, в той час, як збільшення замовлень від vivo, Transsion та Honor компенсувало зниження», вважає старший аналітик Іван Лам.



Старший аналітик Шенгао Бай додає: «Вплив інфляції, зростання цін на харчові продукти та енергоносії в деяких регіонах очевидний, а особисте споживання ослабло, споживачі будуть прагнути вибирати доступні за ціною продукти. OEM-виробники також борються з тиском витрат, в майбутньому можна виділити більше продуктів середнього та низького класу для ODM. Наприклад, частка постачань ODM у vivo зросла до 20% у першому півріччі 2022 року, після першого пристрою, виготовленого ODM у другому півріччі 2021 року».



Дивлячись на конкурентний ландшафт глобального смартфоного ринку ODM/IDH, Huaqin, Longcheer і Wingtech продовжують домінувати на ринку. На "Велику трійку" зараз припадає 75% світового ринку ODM/IDH смартфонів, збільшившись з 70% в першому півріччі 2021 року.



«Під впливом показників Xiaomi та інших компаній, постачання Huaqin знизилися в першому півріччі 2022 року, але все одно склали найбільшу частку серед ODM-постачальників. Водночас на момент запуску цього дослідження, Huaqin є ексклюзивним постачальником vivo, і з відновленням інших основних клієнтів у другій половині року очікується значне збільшення постачань у другому півріччі 2022 року. Завдяки прориву у співпраці з Samsung, постачання Longcheer різко зросли. Відвантаження Wingtech дещо знизилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року після того, як компанія переорієнтувалася на сектори напівпровідників і оптичних модулів. У Tier 2 постачання Tinno зросли завдяки розширенню шляхом укладення угод з більшою кількістю OEM-постачальників. У MobiWire спостерігалося різке зростання після завершення проєктів Transsion», зазначив Іван Лам, коментуючи показники провідних ODM-постачальників.



Диверсифікація виробництва у світовій електронній промисловості триває. У той час як виробники смартфонів агресивно інвестують в Індію, компанії EMS, такі як Foxconn, Pegatron, Compal і Wistron, розширюють складальні лінії в Індії, Північній Америці та Південно-Східній Азії.



Оскільки OEM-виробники, які схиляються до власного виробництва, такі як OPPO та vivo, можуть перенести виробництво на власні потужності в Індії та Індонезії, щоб задовольнити місцеві вимоги. Слідом за EMS, ODM також розширюють свої заводи в Індії та Південно-Східній Азії, щоб краще підтримувати продажі ключових клієнтів та відповідати політичним бар'єрам та пом'якшенню тарифів. «Ми очікуємо, що експансія в регіони за межами Китаю прискориться після COVID-19. Однак слід бути обережними щодо обмежувальних факторів, таких як неоптимальна екосистема ланцюга постачань та ризики місцевої політики», вважає Іван Лам.

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