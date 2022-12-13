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Sergey Petrenko

Google об'єднує команди Waze та Maps

13 декабря 2022 г., 16:25

Google об'єднує команди Waze та Maps з метою економії – понад 500 співробітників Waze увіллються в команду Maps, а нинішня CEO підрозділу залишить компанію.

Цікаво, що з монетизацією Waze? Якась реклама там є, але, мабуть, недостатня, інакше напрямок злиття був би зворотним.

Взагалі, не дуже зрозуміло, що саме отримала Waze завдяки її придбанню Гуглом. Я досить активно користувався Waze до війни. Але жодної особливої синергії з рештою Google – крім, ймовірно, обміну даними по заторах на дорогах – не помітив.

Google об'єднує команди Waze та Maps

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