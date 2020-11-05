Google Cloud анонсирует Document AI Platform

5 ноября 2020 г., 13:29

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Новейшее расширение публичного облачного сервиса Google — консоль Document AI, запущена в ознакомительном режиме, помогая предприятиям извлекать информацию из цифровых и печатных носителей с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Сегодня значительная часть документооборота кампаний всё ещё осуществляется в бумажной форме. Для того, чтобы сведения, например, из бумажных инвойсов, оцифровать и загрузить в серверные приложения бухучёта вручную, приходится тратить ценное рабочее время сотрудников.

Освободить их от этой трудоёмкой рутинной работы, а заодно и уменьшить количество человеческих ошибок при вводе информации, обещает Google с помощью Document AI, которая объединяет два существующих сервиса обработки документов. Сотрудники предприятий отныне могут использовать единую консоль для создания рабочих процессов автоматического извлечения данных.

На момент её запуска, Document AI включает более десяти «процессоров» — предварительно скомпонованных движков извлечения данных, каждый из которых оптимизирован для вывода информации из определённого типа документов. Имеются два процессора общего назначения — один для обычных документов, другой для анкет — и вспомогательные движки, специализирующиеся на выемке данных из финансовой документации, такой как заявки на выдачу ссуд или счета-фактуры. В дальнейшем платформа будет пополняться новыми процессорами для дополнительных типов документов.

В целях интеграции Document AI Platform с корпоративными приложениями в ней предусмотрен интерфейс прикладного программирования.

Для ИИ-автоматизации обработки документов имеется потенциально большой рынок, на который претендуют и главные конкуренты Google в облачном бизнесе, включая Amazon Web Services — с инструментом Textract, и Microsoft — с Form Recogniser.

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