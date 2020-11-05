На рынке планшетов ожидается лучший за многие годы квартал

5 ноября 2020 г., 14:35

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По итогам финальной четверти 2020 г. рост мирового рынка планшетов в штучном выражении способен достигнуть 7,3%, — уверены в Digitimes Research. Таким образом, четвертая календарная четверть окажется лучшей за последние тринадцать кварталов. Поспособствуют этому крайне высокие заказы со стороны потребителей Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америки, использующих планшеты преимущественно в образовательных целях.

В третьем квартале года глобальные поставки увеличились на 0,4% «YoY», до 43,83 млн устройств. Относительно предыдущего квартала рост составил более весомые 10,5%. Причем, сравнительно высокие темпы прироста продемонстрировали модели из сегмента non-Apple.

Лидерство в третьем квартале сохранила Apple, а за ней разместились Samsung, Huawei, Amazon и Lenovo. Как ожидается, в конце года Lenovo сумеет опередить Huawei и Amazon и переместиться на третью строку рейтинга.

Из-за массового спроса на планшеты с диагональю 7″ и 8″ от Amazon и Lenovo, доля устройств с экранами 10″ и выше в третьем квартале опустилась ниже отметки в 80%. Более того, в конце года за ними окажется меньше 65% вследствие выхода новых моделей с экранами 8″ и 11″ от Samsung и Microsoft.

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