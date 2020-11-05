Новый квадрокоптер DJI Mini 2 получил съемку 4К-видео

5 ноября 2020 г., 12:28

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Компания Fly Technology, официальный дистрибьютор DJI в Украине, сообщила о выпуске нового поколения сверхлегкого складного квадрокоптера DJI Mini 2. Новинка позиционируется производителем для повседневной эксплуатации в качестве летающей камеры.

Сообщается, что благодаря весу 242 грамм модель DJI Mini 2 ставит новый рекорд легкости среди дронов созданных DJI. При этом габариты квадрокоптера и его дизайн практически повторяют прошлую модель, отличаясь лишь в небольших деталях: цвете кончиков пропеллеров, размещении индикаторов и надписей. Так что Mini 2, как и предшественник, попадает в категорию дронов, которую авиационные регуляторы во всем мире считают самой безопасной для полетов. Однако пользователи все равно должны ознакомиться с законами и правилами регулирующими использование беспилотников в их стране.

В DJI Mini 2 реализованы традиционные системы безопасности, в числе которых встроенное гео-ограничение, помогающее пилотам избегать зон ограниченного доступа; дистанционная идентификация AeroScope; встроенные ограничения по высоте; а также автоматический возврат к точке запуска, когда дрон теряет связь с контроллером или достигает критически низкого уровня заряда батареи.

DJI Mini 2 получил улучшенные, более мощные, моторы. С их помощью он может удерживать стабильное положение даже при скорости ветра 8,5-10,5 метра в секунду. А максимальная высота полета теперь составляет 4000 метров над уровнем моря. Вместе с моторами обновили и батареи квадрокоптера, снизив их вес и увеличив энергоемкость. Заявлено, что продолжительность автономного полета выросла до 31 минут. При этом дрон стал еще проще в управлении. В основном благодаря переходу к технологии OcuSync 2.0, использованной для связи между пультом и Mini 2. Работая на частоте 2,4 ГГц, она способна обеспечить хорошую защиту от помех и передачу видеосигнала 1080p на расстояние до десяти километров. Приемники GPS и нисходящие визуальные датчики обнаруживают землю под Mini 2, обеспечивая точное зависание, стабильный полет и корректную посадку как в помещении, так и на улице.



Сохранив размеры (1/2,3″) и разрешение (12 Мп) сенсора, в DJI Mini 2 значительно улучшили аппаратную начинку камеры. Это позволило добавить поддержку съемки видео 4К со скоростью 30 кадров в секунду, в дополнение к доступным ранее режимам 2,7К и Full HD. А плавность отснятого материала и четкость 12 МП фотографий обеспечивает трехосевой моторизированный стабилизатор.

Помимо этого в Mini 2 есть множество дополнительных режимов съемки: широкоугольные и сферические панорамы, четырехкратный цифровой зум и несколько автоматических режимов полета с кинематографическими эффектами (дрон, круг, спираль, ракета, бумеранг).

Для работы с DJI Mini 2 рекомендуется приложение DJI Fly. Реализованная в нем технология QuickTransfer автоматически синхронизирует выбранные фото и видео-ролики, если смартфон оказался рядом с дроном. Таким образом, они почти сразу попадают в редактор контента.

Еще одно нововведение, которое оценят опытные и начинающие видеографы — возможность скачать фрагмент видеоролика. Теперь не нужно ждать переброски гигабайтных файлов и страдать от нехватки памяти на смартфоне или планшете. Достаточно выделить нужный отрезок видео и работать только с ним. А приложение DJI Fly предлагает достаточно широкий ассортимент инструментов для быстрой доработки и улучшения отснятого материала.

К выходы Mini 2 произошло обновление набора аксессуаров, расширяющих возможности дрона и делающих работу с ним проще и удобней:

Защита для пропеллеров 360° предохраняет их для полной безопасности полета. Подходит для полетов в помещении и локациях с препятствиями.

Многофункциональный зарядный концентратор вмещает три аккумулятора и последовательно заряжает их. Может использоваться в качестве источника питания для зарядки пульта дистанционного управления, смартфона и других устройств.

Чехол-аккумулятор также выполняет роль зарядного устройства для квадрокоптера.

В набор для дизайна входят стикеры и ручки, которые позволят создать свой уникальный стиль Mini 2.

Адаптер с кнопками позволяет изменить дизайн Mini 2 с помощью забавных аксессуаров.

При всей внешней схожести нового DJI Mini 2 с DJI Mavic Mini, эти дроны существенно различаются. Поэтому совместимость по компонентам и аксессуарам у них довольно низкая. Если набор для дизайна корпуса, адаптер с кнопками и держатели пропеллеров у моделей взаимозаменяемы, то с остальными аксессуарами ситуация сложнее. Так, Mini 2 может работать с батареей от Mavic Mini (при этом вес дрона поднимается выше 250 грамм и уменьшается автономность), но не наоборот. Также и зарядный концентратор Mini 2 может работать с батареями для дрона прошлого поколения, но не наоборот. А пульты управления этих коптеров вообще не взаимозаменяемы.

По сообщению Fly Technology, официального дистрибьютора DJI, появление новинки в Украине ожидается к середине ноября. Рекомендованная розничная цена DJI Mini 2 прогнозируется на уровне 14 тыс. грн. DJI Mini 2 Fly More Combo с дополнительными батареями и аксессуарами — 17 тыс. грн.

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