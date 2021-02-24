Разработка MIT ускорит анализ графов на GPU

24 февраля 2021 г., 10:25

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На Международном симпозиуме по генерированию и оптимизации кода в этом месяце команда Массачусетского технологического института (MIT) представит ПО, которое расширит язык программирования графов, GraphIt, на оборудование, обрабатывающее сотни и тысячи потоков данных параллельно.



Компилятор GraphIt, разработанный в 2018 году для оптимизации производительности алгоритмов на основе графов, генерирует код, адаптированный для каждого приложения, чтобы обеспечить его работу с максимальной эффективностью. Но первая итерация GraphIt работала только с центральными процессорами, в то время как некоторые типы алгоритмов графов, включая движки рекомендаций, нуждаются в высокой степени параллелизма.

Имея это в виду, команда MIT в сотрудничестве с Adobe Research адаптировала компонент планирования GraphIt для более широкого набора оборудования, включая графические процессоры с 10 000 ядер.



«Пользователь может сохранить те же алгоритмы, которые он написал ранее [для центральных процессоров], и просто изменить ввод планирования, чтобы получить код для GPU», — говорит Аджай Брахмакшатрия (Ajay Brahmakshatriya), аспирант MIT и сотрудник лаборатории информатики и искусственного интеллекта (CSAIL). Благодаря этому, расширение GraphIt позволит обычным людям писать высокоуровневые абстрактные алгоритмы и, получать от GPU производительность экспертного уровня.

Чтобы подтвердить эффективность нового расширения GraphIt, команда провела 90 экспериментов, в которых сравнивая быстродействие GraphIt и других современных компиляторов графов на GPU. Эксперименты охватывали всевозможные алгоритмы и типы графов. GraphIt работал быстрее всего в 65 из 90 случаев и следовал вплотную за лучшим алгоритмом в остальных тестах, демонстрируя как скорость, так и универсальность.

«Бизнес тратит миллионы долларов каждый день на выполнение графовых алгоритмов, — говорит Брахмакшатрия. — Даже если вы заставите их работать всего на 5 процентов быстрее, то сэкономите многие тысячи долларов».

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