Глобальные поставки умных часов продолжают рост

10 декабря 2020 г., 11:05

Мировой рынок умных часов отчитался ростом поставок по итогам третьего квартала 2020 г. Согласно подсчетам Counterpoint Research, вендорам удалось на 6% улучшить прошлогодние поставки.

Apple остается чистым лидером рынка, причем собственные позиции ей удалось усилить на 2% «YoY». Хорошим подспорьем оказалась модель Apple Watch SE, которая, при сравнительно низкой цене (менее 300 долл.), привлекала широкое внимание потребителей весьма широким набором функций. Также благодаря запуску новых моделей, в особенности для детей, Huawei сумела удержать вторую позицию с долей в 15%. Успешный запуск продаж Galaxy Watch 3 помог Samsung вернуться в Тор-3, опередив BBK.

Исходя из объема продаж за Apple почти половина рынка. Вендор сумел нарастить прошлогодний показатель на 18%, доведя его до 2,3 млрд долл. Отличный рост выручки — 59% «YoY» — сумела показать Samsung.

Опередив Северную Америку, после семи кварталов кряду Китай сумел вернуть статус крупнейшего рынка сбыта умных часов.

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