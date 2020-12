Hitachi Vantara представила Hitachi Virtual Storage as a Service и ряд СХД для предприятий среднего уровня

10 декабря 2020 г., 11:48

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении линейки высокопроизводительных массивов NVMe серии E целиком на базе флэш-памяти, новой сетевой системе хранения данных в семействе HNAS и представила решение Hitachi Virtual Storage as a Service (виртуальная СХД как услуга) для предприятий среднего бизнеса. Компания также представила новые программы для партнеров по продажам, чтобы они могли помочь своим клиентам из числа предприятий среднего бизнеса быстрее войти в новую эру цифровых бизнес-платформ и экосистем.



Поскольку объемы данных растут почти в два раза быстрее, чем ИТ-бюджеты (19% в год против 10% в год), хранение и обеспечение доступа к этим данным для клиентов и их приложений становится одним из самых насущных вопросов. Предприятия среднего бизнеса с меньшим количеством ИТ-персонала и ресурсов стремятся получить надежные решения, которые могут снизить их затраты на хранение данных и повысить эффективность. Решения Hitachi Vantara удовлетворяют наиболее важные потребности покупателей из среднего сегмента, обеспечивая отличное сочетание выгод и цены для клиентов и партнеров.



«Hitachi Vantara долгое время была золотым стандартом для высокопроизводительных систем хранения данных, но сегодня мы поднимаем планку и для систем хранения данных для предприятий среднего бизнеса, – заявил Бобби Сони (Bobby Soni), президент подразделения цифровых инфраструктур Hitachi Vantara. – Для наших новых продуктов серии E мы задействуем все ведущие в отрасли возможности и интеллектуальное программное обеспечение, которые обеспечили успех на рынке систем VSP 5000, предлагая вместе с тем весьма привлекательные цены и сделав их проще в использовании. С нашим новым предложением "решение как услуга" мы еще больше облегчаем управление инфраструктурой, чтобы клиенты могли сосредоточиться на самом важном - управлении своим бизнесом».



Компания расширила модельный ряд Hitachi Virtual Storage Platform серии E новыми моделями среднего уровня VSP E590 и E790 целиком на базе флэш-памяти и NVMe, которые предлагают все функции и преимущества корпоративного класса клиентам любого размера, потребности бизнеса которых опережают возможности существующих инфраструктур и нуждаются в поддержке современных бизнес-процессов, таких как DevOps.



В новой серии E реализованы интеллектуальные встроенные средства управления, позволяющие значительно упростить все аспекты эксплуатации решений серии E, от быстрой установки до автоматизированного конфигурирования и интеллектуального управления производительностью, что является высшим приоритетом для небольших ИТ-подразделений. Для клиентов, планирующих более крупные инфраструктуры и нуждающихся в более совершенной сквозной аналитике, координации рабочих процессов и автоматизации системы VSP серии E также обеспечивают совместимость с продвинутым программным обеспечением управления корпоративного класса Hitachi Ops Center.



Модели VSP E590 и E790 представляют собой платформы форм-фактора 2U, обеспечивающие лучшую в своем классе производительность и новый уровень простоты благодаря интегрированной защите данных и возможностям управления копированием данных для обеспечения безопасности и более простого повседневного управления данными. В них используется та же операционная система SVOS RF, что и в серии VSP 5000, для гарантированного сокращения объема данных и повышения эффективности. Это решение предлагает производительность и емкость в компактном форм-факторе и по невысокой цене.



Технология Advanced Data Reduction (ADR) на базе искусственного интеллекта в линейке продуктов Hitachi VSP серии E повышает эффективность использования емкости, благодаря чему клиенты из числа предприятий среднего бизнеса могут максимально эффективно использовать ограниченное пространство.



Как заявлено, предлагаемая через партнеров услуга виртуальной СХД Hitachi Virtual Storage as a Service позволяет получить сервис облачного хранилища корпоративного класса, специально разработанные для нужд средних предприятий. Это решение идеально благодаря мощным и предсказуемым услугам хранения данных, предоставляемым в виде управляемых сервисов с размещением на территории предприятия или совместно используемых площадках. Благодаря гибкой модели ценообразования на основе фактического потребления оно обеспечивает предсказуемые затраты, обеспечивая простоту составления бюджета, и предлагает удобную консоль самообслуживания для быстрой адаптации к меняющимся потребностям к инфраструктуре.



Дополнительные преимущества платформы: 99,99% времени безотказной работы, время отклика менее миллисекунды.Простота управления для партнеров и легкость подписки для клиентов при обеспечении производительности корпоративного класса по конкурентоспособным ценам. Доступность и производительность услуг корпоративного класса позволяют клиентам использовать облачные сервисы при сохранении контроля. Гибкая консоль самообслуживания для удобства мониторинга и планирования. Возможности «более быстрого вывода на рынок» благодаря гибкой и быстрой инфраструктуре хранения данных.



Hitachi Vantara также представила модельный ряд HNAS 5000 – простую и эффективную систему хранения данных для распределенных предприятий и центров обработки данных, которое позволяет клиентам консолидировать файловые данные в той же инфраструктуре Hitachi Vantara, которая уже заслужила их доверие.



Более высокая производительность совместно используемой инфраструктуры хранения данных. Заказчики могут добавлять файлы в любую систему VSP для получения универсального решения, объединяющего широкий спектр рабочих нагрузок.



Снижение расходов за счет выгрузки файловых данных на основе правил и политик на любой тип удаленной системы хранения, включая общедоступное облако.



Подчеркивается, что мере того, как Hitachi Vantara уделяет все большее внимание обширному сегменту решений для предприятий среднего бизнеса, выпуская новые специализированные массивы VSP серии E и предоставляемые через партнеров услуги Hitachi Virtual Storage as a Service, роль партнерской экосистемы компании будет постоянно расти. Партнеры способны обеспечить нужные масштабы деятельности, выявлять возможности, расширять охват и предоставлять решения, направленные на удовлетворение наиболее актуальных потребностей клиентов.

