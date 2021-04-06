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Тимур Ягофаров

Гибкая TFT-матрица выдерживает 1 млн изгибаний

6 апреля 2021 г., 17:05
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Компания Toppan Printing заявила о разработке гибкого дисплея, который отличается высокой устойчивостью к изгибанию.

В настоящее время ведущие производители смартфонов, которые уже успели представить устройства с изгибающимися дисплеями, оснащают свои решения AMOLED-матрицами. При всех своих преимуществах технология на базе органических материалов страдает невысоким ресурсом. Да и стоимость таких матриц достаточно велика, чтобы можно было ожидать в ближайшей перспективе массовых смартфонов с такими экранами.


Гибкая TFT-матрица выдерживает 1 млн изгибаний

Альтернативой AMOLED может стать разработанная в Toppan Printing гибкая TFT-панель. На опубликованном компанией видео-ролике, посвященном этому продукту, отмечается, что сделанный компанией TFT-дисплей в состоянии сгибаться с радиусом 1 мм. Причем выдерживает до 1 млн циклов изгиба.  

Еще одним преимуществом данной разработки является высокий уровень подвижности носителей, что важно для сферы микроэлектроники. Позволю себе напомнить, что показатель подвижности носителей характеризует насколько просто могут двигаться в материале электроны или дырки. Так вот в рассматриваемой разработке отношение силы тока во включенном и выключенном состоянии составляет 107, что на порядок больше, чем в аморфных кремниевых TFT. Это важно с точки зрения практического применения не только в смартфонах, но и в носимых сенсорах или умной упаковке.


Что же касается ближайших перспектив гибких AMOLED-дисплеев, то к концу 2021 г на рынок должно выйти около 12 млн смартфонов со сгибающимися экранами.    

 

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