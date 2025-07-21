Figma готується до IPO з оцінкою до 16,4 млрд дол.

21 июля 2025 г., 17:40

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Reuter повідомляє, що Figma, провідна компанія-розробник хмарного програмного забезпечення для дизайну, планує досягти оцінки до 16,4 млрд дол. під час свого первинного публічного розміщення акцій (IPO). Цей дебют на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) може вдихнути новий імпульс у відроджуваний ринок технологічних лістингів.





Компанія з Сан-Франциско, разом із деякими інвесторами, прагне залучити до 1,03 млрд дол. шляхом продажу майже 37 мільйонів акцій за ціною від 25 до 28 доларів за кожну. Цей лістинг може стати важливою віхою для Figma, оскільки він відбувається більш ніж через рік після того, як її продаж Adobe за 20 млрд дол. провалився через регуляторні перешкоди в Європі та Великій Британії.





Відновлення біржового ралі та низка успішних дебютів останнім часом допомогли усунути надлишок пропозицій на ринку IPO. Очікується, що Figma розпочне торги незабаром після гіганта стейблкоїнів Circle, який минулого місяця дебютував із приголомшливими прибутками і з того часу продовжує зростати. Крім того, Figma, як значний технологічний гравець, що демонструє підтримку біткоїна, вже привернула увагу в соціальних мережах, маючи близько 70 млн дол., інвестованих у біткоїн-ETF від Bitwise станом на 31 березня, та маючи намір виділити ще 30 млн дол. на біткоїн. Figma планує лістинг під тікером "FIG", а серед андеррайтерів розміщення – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co та J.P. Morgan. Минулого року компанія оцінювалася у 12,5 млрд дол. під час тендерної пропозиції.





Figma – це хмарна платформа для дизайну, яка дозволяє користувачам спільно створювати та редагувати застосунки, вебсайти та програмні інтерфейси. Серед її клієнтів – такі компанії як ServiceNow, Workday та SAP. Дохід Figma зріс на 46% у перших трьох місяцях 2025 року, тоді як чистий прибуток збільшився втричі. «Продукт Figma є її основним маркетинговим двигуном. Її спільний характер сприяє вірусному, низовому впровадженню, що призводить до найкращої в класі ефективності продажів», — прокоментував Томаш Тунгуз (Tomasz Tunguz), засновник венчурної фірми Theory Ventures. Співзасновник та CEO компанії Ділан Філд (Dylan Field) також зазначив, що Figma може здійснювати "великі кроки" у сфері злиттів, будучи готовою "приймати рішення, які можуть здатися не одразу раціональними".





Проте, лістинг відбудеться в умовах зміни галузевого ландшафту. Хоча Figma посилює свою увагу до штучного інтелекту, вона також попередила, що інструменти дизайну, керовані цією технологією, можуть зменшити залежність деяких клієнтів від її платформи. Компанія також зазначила, що обмежувальна імміграційна політика може вплинути на її здатність залучати таланти. Більшість її доходу у 2024 році надходила з-за меж США, що робить її вразливою до потенційного зниження попиту, якщо міжнародні клієнти скоротять витрати у відповідь на тарифи.





Відновлення торговельних напружень також може посилити обережність серед інвесторів IPO, ризикуючи подальшими збоями. На цьому тлі увага інвесторів залишається зосередженою на компаніях з міцними фундаментальними показниками та чітким шляхом до прибутковості, як зазначила Леслі Марлоу (Leslie Marlow), корпоративний юрист у Blank Rome.

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