LG розширює лінійку надлегких ноутбуків LG Gram Pro

21 июля 2025 г., 16:35

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Новітні моделі LG gram Pro — 16Z90TR і 17Z90TR — поєднують в собі потужність гібридного штучного інтелекту і ультралегкий, ультратонкий формфактор. Новинки доступні на сайті LG.com (а пізніше і у офіційних дилерів LG) за ціною від $2799,99 за 16-дюймову модель 16Z90TR і $2549,99 за 17-дюймову 17Z90TR.



Розроблений для сучасних динамічних користувачів, які багато подорожують, LG gram Pro забезпечує продуктивність нового покоління завдяки процесорам Intel Core Ultra 9 (серія 2) і Ultra 7, а також графічній карті NVIDIA RTX 5050. Ці ноутбуки призначені для виконання будь-яких завдань: від безперебійної роботи та інтелектуальної багатозадачності до творчих процесів і ігор, що захоплюють.



При вазі 1,36 кг у 16-дюймової моделі і 1,5 кг у 17-дюймової та товщині 15 мм, нові моделі gram Pro пропонують професійну продуктивність без зайвої ваги. Обидві моделі оснащені Windows 11 Home і Intel Evo Edition, пропонуючи 32 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 2 ТБ і інструменти штучного інтелекту на базі Copilot для більш розумних і швидких обчислень. Потужність гібридного AI втілюється в життя завдяки вбудованим інтелектуальним функціям і хмарним інструментам, які підвищують продуктивність, оптимізують час автономної роботи і забезпечують до 27 годин відтворення відео.



Ноутбуки LG gram Pro 2025 року пропонують більш інтелектуальний і високо персоналізований користувацький досвід завдяки інноваційному штучному інтелекту gram AI від LG, який містить gram Chat. За допомогою gram chat On-Device ці ноутбуки використовують алгоритми AI для обробки і аналізу даних локально, без необхідності підключення до мережі. У той же час вони забезпечують зручний доступ до обраних хмарних AI-сервісів через gram chat Cloud, що працює на базі GPT-4o. Така інтеграція AI на пристрої і в хмарі створює гібридне рішення штучного інтелекту, яке підвищує продуктивність внаслідок надання персоналізованих аналітичних даних, великої бази знань і інтуїтивного інтерфейсу, що постійно розвивається, який адаптується до потреб користувачів.



LG gram chat On-Device забезпечує швидку і безпечну локальну обробку даних, надаючи релевантні відповіді і спрощуючи управління пристроєм. Серед примітних функцій — Time Travel, яка дозволяє користувачам швидко і легко відтворювати історію використання, таку як вебсторінки, документи, відео та аудіофайли. Тим часом, gram chat Cloud використовує великі веббази даних для детальних і вичерпних відповідей на запити користувачів. Крім того, gram chat Cloud інтегрується з особистим календарем і поштовими сервісами, дозволяючи користувачам більш ефективно керувати своїм розкладом, а також відправляти і отримувати електронні листи.



Всі нові ноутбуки gram підтримують gram Link 2.0, оновлену версію функції gram Link, яка полегшує підключення пристроїв між операційними системами, дозволяючи користувачам обмінюватися контентом і передавати файли між різними ПК і мобільними пристроями, включаючи смартфони на базі iOS і Android. Ця функція також дозволяє користувачам обробляти вхідні телефонні дзвінки прямо на своїх ноутбуках gram, зводячи до мінімуму перерви в робочому процесі.

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