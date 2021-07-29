Facebook, рапортуя о рекордной выручке, ожидает замедления ее роста в будущем

29 июля 2021 г., 9:15

+11

голос Tweet

Компания Facebook представила финансовые результаты по итогам за второй квартал.



Отмечается, что они оказались лучше, чем ожидалось, в основном из-за роста заказов рекламы и ее стоимости.



Выручка социальной сети составила 29,08 млрд долл., что на 56% больше, чем в было год назад.



Чистая прибыль Facebook за второй квартал достигла 10,4 млрд долл., а прибыль на одну разводненную акцию составила 3,61 доллара. Аналитики ожидали, что прибыль будет около 3 долларов при выручке в 27,82 млрд долл.



«У нас был хороший квартал, поскольку мы продолжаем помогать бизнесу расти и людям оставаться на связи», - говорится в заявлении генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) - «Я рад видеть, как наши основные инициативы, связанные с креативными пользователями и сообществами, инструментами для коммерции и созданием вычислительной платформы следующего поколения, позволяют постепенно воплощать в жизнь наше видение метавселенной».



Выручка от рекламы за квартал составила 28,58 млрд долл., что на 56% больше, чем было за тот же период в прошлом году. «Прочие» доходы составили 497 миллионов, увеличившись на 36%.



По словам финансового директора Дэйва Венера (Dave Wehner), рост доходов от рекламы во втором квартале 2021 года был обусловлен увеличением ее средней цены на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличением количества показанной рекламы на 6%.



«В третьем и четвертом кварталах 2021 года мы ожидаем, что темпы роста общей выручки в годовом исчислении будут значительно замедляться на последовательной основе по мере того, как мы пройдем периоды все более сильного роста», - говорится в заявлении Венера. «Рассматривая рост на двухлетней основе, чтобы исключить последствия от восстановления COVID-19, мы ожидаем, что во второй половине 2021 года общий рост выручки в годовом исчислении несколько замедлится по сравнению с темпами роста во втором квартале. Мы по-прежнему ожидаем усиления негативных последствий таргетинга рекламы в 2021 году из-за изменений нормативных требований и платформ, особенно недавних обновлений iOS, которые, как мы ожидаем, окажут большее влияние в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом».



Ежедневно число активных пользователей Facebook в июне 2021 года в среднем достигало 1,91 миллиарда, что на 7% больше, чем в прошлом году. Ежемесячный показатель достигал 2,9 миллиарда, что оказалось больше на те же 7%.



Число людей, ежедневно активно использующих хотя бы один из продуктов Facebook, включая Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, в июне составило в среднем 2,76 миллиарда, что на 12% больше в годовом измерении. Ежемесячно количество активных пользователей "семейства" продуктов Facebook достигало 3,51 миллиарда.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!