Европейский рынок блокчейн-технологий возвратился к уверенному росту

15 апреля 2021 г., 13:43

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Европейские расходы на решения, связанные с блокчейном, потребуют на свое внедрение в 2021г. не менее 2 млрд долл., — прогнозирует IDC. После прошлогодней вынужденной паузы в инвестициях, вызванных пандемией COVID-19, рынок стремительно наверстывает утраченное. За период с 2020 по 2024 г. европейские расходы на блокчейн вырастут почти в три раза. При этом, за период с 2019 по 2024 г. среднегодовое увеличение расходов составит 49,4%.

Почти треть затрат локального рынка сумет обеспечить банковский сектор — показатель CAGR здесь составит около 51%. Следующими крупными потребителями подобных решений окажутся технологическое (CAGR 50,4%) и дискретное (CAGR 50,0%) производство, которые по итогам нынешнего года способны совместно обеспечить почти четверть европейских расходов на блокчейн. Несмотря на сравнительно низкий объем, лучшую динамику увеличения расходов в прогнозный пятилетний период покажет здравоохранение.

В технологическом рассмотрении ИТ-услуги и бизнес-услуги возьмут на себя свыше 65% общих расходов на блокчейн в 2021 г.

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