Intel та Tower розірвали угоду на 5,4 млрд дол. через регуляторні перешкоди

16 августа 2023 г., 14:30

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Reuters пише, що Intel та ізраїльський контрактний виробник чипів Tower Semiconductor розірвали угоду на 5,4 млрд дол., оскільки не змогли отримати своєчасні дозволи регуляторних органів.

Акції ізраїльської компанії впали приблизно на 9% в США, а також в Тель-Авіві.

Intel, яка вирішила купити Tower в минулому році, виплатить останній вихідну компенсацію в розмірі 353 млн дол., йдеться в заяві компанії.

Пізно ввечері у вівторок агентство Reuters повідомило, що Intel відмовиться від угоди після закінчення терміну дії контракту без схвалення регуляторних органів Китаю.

"Після ретельного розгляду та ґрунтовних обговорень, не отримавши жодних вказівок щодо певних необхідних регуляторних дозволів, обидві сторони погодилися розірвати угоду про злиття після закінчення терміну дії 15 серпня 2023 року", - йдеться в заяві Tower Semiconductor.

Ця подія підкреслює, як напруженість у відносинах між США і Китаєм з питань торгівлі, інтелектуальної власності та майбутнього Тайваню переходить в корпоративну площину, особливо коли мова йде про технологічні компанії.

Минулого року компанія DuPont De Nemours відмовилася від угоди вартістю 5,2 мільярда доларів з купівлі виробника електронних матеріалів Rogers Corp після затримок з отриманням дозволу від китайських регуляторів.

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер (Pat Gelsinger) заявив, що він намагався отримати схвалення угоди з Tower від китайських регуляторів і минулого місяця навіть відвідав Пекін, щоб зустрітися з урядовцями країни.

Але Гелсінгер також заявив, що Intel інвестує у своє виробництво, яке буде концентруватися на замовляннях сторонніх компаній, незалежно від угоди з Tower.

У червні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив, що Intel погодився витратити 25 мільярдів доларів на нові фабрики в Ізраїлі, що є найбільшою в історії міжнародною інвестицією в країну.

У другому кварталі бізнес по виробництву чипів для стороніх компаній Intel отримав дохід у розмірі 232 мільйони доларів, в порівнянні з 57 мільйонами доларів роком раніше.

Слід додати, що в цілому попит на чипи Intel значно охолов після двох років стрімкого зростання, спричиненого віддаленою роботою під час пандемії, що змусило виробника мікросхем звернутися до скорочення витрат. Цього року компанія взяла на себе зобов'язання зменшити витрати на 3 мільярди доларів, а до кінця 2025 року планує заощадити від 8 до 10 мільярдів доларів.

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