Check Point Harmony SaaS запропонує автоматизоване запобігання загрозам

13 марта 2024 г., 13:35

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Check Point Software Technologies представила Harmony SaaS, рішення для захисту від загроз на основі SaaS.



Як зазначає виробник, Harmony SaaS покликане революціонізувати безпеку програмного забезпечення як послуги (SaaS) та пропонує винятковий захист, легко інтегруючись в існуючу інфраструктуру клієнтів і забезпечуючи запобігання загрозам у реальному часі.



«З експоненціальним зростанням впровадження SaaS організації стикаються з безпрецедентними проблемами в підтримці надійної безпеки і дотриманні нормативних вимог. Check Point Harmony SaaS є важливим кроком у виконанні нашої місії з надання передових рішень для кібербезпеки, - зазначив Еяль Манор (Eyal Manor), віце-президент з управління продуктами в Check Point Software Technologies. - Завдяки безперешкодній інтеграції запобігання загрозам на основі штучного інтелекту та постійному зменшенню поверхні атак, Harmony SaaS дозволяє організаціям випереджати нові загрози в середовищі SaaS, забезпечуючи надійний захист їхніх конфіденційних даних та критично важливих активів».



«Підприємства беруть до уваги ключову роль SaaS у своїй ІТ-архітектурі та важливість захисту відповідних екосистем від кіберзагроз, включаючи тіньові ІТ, крадіжку даних та заволодіння обліковими записами, що призводить до швидкого впровадження рішень CASB та SSPM. Однак, комплексна безпека SaaS вимагає здатності виявляти використовувані додатки, як вони взаємодіють один з одним, просунутого запобігання загрозам і автоматизації безпеки, - підкреслив Крістофер Родрігес (Christopher Rodriguez), директор з досліджень IDC Security&Trust. - Check Point Harmony SaaS задовольняє ключову потребу, запобігаючи загрозам на основі SaaS за допомогою механізмів машинного навчання для виявлення використовуваних додатків, аналізу з’єднань додатків і автоматичного зупинення потенційних загроз в режимі реального часу».



У сучасному цифровому ландшафті SaaS стала необхідною для бізнесу, проте такий підхід несе значні ризики як для користувачів, так і для даних. На цих платформах вразливими є конфіденційні дані, такі як особисті записи, платіжна інформація та вихідний код. Складність захисту SaaS-додатків, ускладнена численними підключеними сервісами та сторонніми інтеграціями, збільшує ризик витоку даних і несанкціонованого доступу. Останні дані підкреслюють серйозність ситуації: приблизно 81% організацій повідомили, що зазнали витоку даних через додатки SaaS, а 43% зіткнулися з інцидентами безпеки, пов’язаними з неправильною конфігурацією SaaS. Традиційні рішення не змогли ефективно вирішити ці проблеми, намагаючись автоматично запобігти ризикованим з’єднанням SaaS, прискорити виявлення SaaS і виявити неправильні конфігурації.



«Check Point Harmony SaaS є основним інструментом, який допоміг і продовжує допомагати нам виявляти, досліджувати та виправляти використання SaaS, - заявив Антуан Ноель (Antoine Noel), CISO, Cloudreach. - Замість того, щоб застосовувати підхід «повної заборони», це рішення дає нам більшу гнучкість і глибшу видимість для прийняття більш обґрунтованих рішень, щоб ми могли продовжувати зменшувати ймовірність тіньового використання SaaS і пов’язаних з ним ризиків. При цьому налаштування є хмарним і дуже простим».



За допомогою Harmony SaaS організації можуть захистити свою екосистему SaaS від таких загроз, як крадіжка даних та захоплення облікових записів. На відміну від традиційних рішень, Harmony SaaS встановлюється за лічені хвилини, постійно зменшує поверхню атаки та автоматично запобігає загрозам, коли вони виникають.

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