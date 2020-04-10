Dungeons and Dragons теперь онлайн под руководством мастера! 

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В условиях карантина киевский клуб D&D «Дед Лихозор», который специализируется на проведении живых партий Dungeons and Dragons, предлагает всем желающим игры в онлайн режиме.
Теперь партии проходят с использованием платформы Roll20, которая предлагает в браузере широкие возможности для игроков и мастеров. От броска кубиков, музыки, листов персонажей, миниатюр, боевых гексовых карт и до тумана войны.
В Roll20 осуществляется аудио и видео-связь с помощью веб-камеры.
Dungeons and Dragons - отличное развлечение на время карантина и возможность сохранить важные социальные связи, не нарушая режим самоизоляции.
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Dungeons and Dragons - настольная ролевая игра в стиле фэнтези. Разработана Гэри Гайгексом и издана впервые в 1974 году. Сейчас действует 5 редакция - с максимально открытыми для начинающих игроков правилами.
Игра погружает в приключение от 3 до 6 участников. Ведущий истории - мастер D&D. Он придумал сценарий игры. Его задача – ярко описывать происходящее. Он ведёт игроков по ключевым точкам, отыгрывает монстров и главных персонажей.
Вы играете за своего персонажа - это может быть эльф, дварф, гном, человек. Всего есть 12 рас и классов. Статья поможет с выбором первого героя.
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Dungeons and Dragons: как выбрать первого героя?
Вы можете забронировать игру прямо сейчас!
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