Vodafone поднял скорость 4G-сети до 525 Мб/с

10 апреля 2020 г., 17:35

По сообщению Vodafone, оператор приступил к внедрению выпускаемой Nokia платформы AirScale, что позволило объединить частотные ресурсы на несущих 1800 и 2600 МГц.

Пробный запуск AirScale показал увеличение скорости доступа в сети 4G до 525 Мб/с.



Заявлено, что такая возможность уже доступна абонентам оператора в районе столичного Проспекта Победы. Для того чтобы воспользоваться этой технологией, необходимо использовать пользовательское LTE-оборудование категории 15 и выше.

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