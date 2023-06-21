Десять провідних світових розробників чипів вийшли на беззбитковість у першому кварталі

21 июня 2023 г., 15:35

+11

голос Tweet

TrendForce повідомляє, що скорочення запасів у першому кварталі не виправдало очікувань і збіглося з традиційним для галузі міжсезонням, що призвело до загального пригніченого попиту. Однак, завдяки випуску нових продуктів і сплеску термінових замовлень на спеціалізовані специфікації, доходи десяти найбільших світових компаній-розробників чипів в першому кварталі залишилися на рівні останнього кварталу 2022 р. зі скромним зростанням на 0,1% у порівнянні з попереднім кварталом, а загальний дохід склав 33,86 млрд дол. Зміни в рейтингу включають випадіння Cirrus Logic з першої десятки, а також заміну дев'ятої та десятої позицій компаніями WillSemi та MPS відповідно. Решта позицій у рейтингу залишилися без змін. TrendForce повідомляє, що скорочення запасів у першому кварталі не виправдало очікувань і збіглося з традиційним для галузі міжсезонням, що призвело до загального пригніченого попиту. Однак, завдяки випуску нових продуктів і сплеску термінових замовлень на спеціалізовані специфікації, доходи десяти найбільших світових компаній-розробників чипів в першому кварталі залишилися на рівні останнього кварталу 2022 р. зі скромним зростанням на 0,1% у порівнянні з попереднім кварталом, а загальний дохід склав 33,86 млрд дол. Зміни в рейтингу включають випадіння Cirrus Logic з першої десятки, а також заміну дев'ятої та десятої позицій компаніями WillSemi та MPS відповідно. Решта позицій у рейтингу залишилися без змін.





Сегмент смартфонів продовжує боротися з надлишком, але додатки для штучного інтелекту вступають у період стрімкого зростання





Компанія Qualcomm продемонструвала збільшення доходів, що значною мірою пов'язано із запуском і подальшими поставками новітнього флагманського чіпа Snapdragon 8Gen2. Компанія продемонструвала зростання на 6,1% кв/кв у своєму смартфонічному бізнесі, що ефективно компенсувало спад в автомобільному секторі та секторі Інтернету речей. В результаті, дохід Qualcomm у першому кварталі збільшився на 0,6%, що дозволило компанії зайняти лідируючу позицію з часткою ринку 23,5%.





Broadcom, однак, зіткнулася з проблемами, пов'язаними зі зменшенням дивідендів від міграції своїх продуктів у поєднанні з уповільненням попиту на серверні системи зберігання даних і сезонним спадом у секторі бездротового зв'язку. Це призвело до першого квартального зниження доходів до 6,91 млрд дол.





Nvidia продемонструвала значне зростання в цьому кварталі, чому сприяв вибуховий сплеск попиту на генеративний АІ та хмарні обчислення, а також впровадження серії RTX 40. Доходи компанії від ігор та центрів обробки даних зросли на 20% та 10% відповідно. Це сприяло зростанню доходу Nvidia в першому кварталі на 13,5%, досягнувши 6,73 мільярда доларів, збільшивши її частку на ринку майже до 20%.





AMD зіткнулася з кількома проблемами, включаючи коригування запасів деякими CSP, зниження корпоративних витрат через макроекономічні фактори, а також низку негативних факторів, таких як модифікації запасів і період непікового споживання серед клієнтів, пов'язаних з ПК. Це призвело до падіння доходу від рішень для центрів обробки даних та клієнтських продуктів на 21,8% та 18,2% кв/кв відповідно. Попри зростання в секторах вбудованих та ігрових рішень, яке допомогло компенсувати частину спаду, дохід AMD в першому кварталі все одно скоротився на 4,4%, впавши до 5,35 млрд дол.





MediaTek - під час затишшя у виробництві смартфонів і на тлі постійного коригування запасів мікросхем для керування живленням - зазнала падіння на 20% у першому та на 13% в означених секторах відповідно. Водночас бізнес компанії у сфері інтелектуальних периферійних платформ отримав вигоду від поповнення запасів, пов'язаних з виробництвом телевізорів, що забезпечило збереження доходів компанії на рівні попереднього кварталу. Попри те, що масштаби квартального падіння були менш значними, ніж у попередньому кварталі, вони все одно були більшими, ніж у решти 5 найбільших конкурентів компанії, в результаті чого частка ринку MediaTek знизилася з 10,2% в минулому кварталі до 9,3%. Загальний дохід компанії у І кв. впав на 8,8% до 3,15 млрд дол.





На дохід Marvell у першому кварталі на всіх платформах суттєво вплинули коригування запасів клієнтів та каналів збуту, що призвело до падіння на 7,1% у порівнянні з попереднім кварталом і доходу до 1,35 мільярда доларів. Це падіння відбулося, незважаючи на стабільний попит на сервери, CSP і бездротові послуги, пов'язані з 5G. Якщо поглянути на зміни в доходах на всіх платформах, то як споживчі продукти, так і рішення для центрів обробки даних зазнали падіння більш ніж на 10%.





Novatek у сегментах виробництва SoC та ІС-драйверів для панелей зафіксувала зростання на 24% та 2% відповідно, що було зумовлено поповненням запасів компонентів для телевізорів. Це призвело до збільшення виторгу компанії в першому кварталі на 10,7% до 791 млн дол. Novatek зберегла сьому позицію з часткою ринку 2,3%.





Cirrus Logic, чий дохід на понад 80% залежить лише від Apple, зазнала значного скорочення прибутку через такі фактори, як зниження попиту на "нові продукти" від iPhone та сезонний спад продажів. Як наслідок, Cirrus Logic випала з першої десятки.





Дев'яту та десяту позиції згодом зайняли WillSemi та гігант у галузі мікросхем керування живленням MPS. Дохід першої у І кв. склав 539 мільйонів доларів, що на 1,3% більше, ніж у попередньому кварталі. MPS, однак, продемонструвала зниження на 1,9% кв/кв, а її дохід у першому кварталі склав 451 мільйон доларів.





Щодо прогнозів на наступний квартал, слід зазначити, що, хоча ліквідація запасів чипів відбувалася повільніше, ніж очікувалося, вона поступово відновлюється до більш здорового рівня на відміну від періоду надлишкових запасів у ІІ кв. Водночас, випуск нових продуктів може стимулювати позитивне зростання для деяких виробників чипів.





Зокрема, варто звернути увагу на Nvidia. Очікується, що швидке глобальне розгортання АІ-чипів, яке стимулюється CSP та бізнесом, а також зростаючою популярністю технологій генеративного АІ, таких як ChatGPT, призведе до стрімкого зростання доходів. Враховуючи цю динаміку, цілком ймовірно, що Nvidia може стати домінуючим розробником мікросхем у другому кварталі. Таке потенційне зростання може не лише підняти Nvidia, але й надихнути на відродження серед Тор10, що призведе до відновлення після спаду на ринку.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень