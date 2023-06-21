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Дрони для українських захисників від «Укртелекому» уже працюють задля Перемоги

21 июня 2023 г., 14:35
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За заявою «Укртелекому», Сили оборони України отримали чергову партію з 10 БПЛА. Їх компанія передала захисникам у межах ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова . Дрони уже відправилися допомагати військовим боронити Україну.

«Ми вдячні українському бізнесу, який робить свій вагомий внесок у нашу спільну боротьбу з ворогом. У час війни кожен робить, що може, аби наблизити нашу Перемогу. Кожен на своєму фронті», - сказав представник Збройних сил України, який отримував техніку.

«Наша компанія добре розуміє наскільки важливою і потрібною є наша підтримка Силам оборони України. Ми й надалі продовжуватимемо системно допомагати нашим захисникам у боротьбі з ворогом. Наприклад, ще 60 БПЛА знаходяться у процесі виробництва на замовлення «Укртелекому». Цей напрямок нашої роботи став пріоритетним, поряд із забезпеченням стабільним зв'язком ЗСУ, соціальних, державних і адміністративних користувачів і, звичайно, наших індивідуальних клієнтів», - говорить генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.

За час повномасштабної війни “Укртелеком” відправив захисникам десятки БПЛА, серед них і безпілотні авіаційні комплекси «Валькірія» та «Лелека». Усі вони українського виробництва. Загалом компанія надала допомоги на понад 50 млн грн. Українську землю у лавах ЗСУ захищають 350 співробітників Укртелекому.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» - це ініціатива, в межах якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України. Зазначено, це вже понад 1,3 тисячі дронів, понад 165 тис. бронежилетів та понад 900 авто. Загалом, Рінат Ахметов спрямував на воєнну і гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.

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