 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ЄС виділяє 200 тис. євро на цифрові проєкти підтримки ВПО та громад

21 июня 2023 г., 16:25
0 
 

Фонд Східна Європа та ЄС проводять конкурс проєктів цифрових інструментів Civic Tech «Act to Support» для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад. Мета конкурсу – посилити спроможність організацій громадянського суспільства ефективно працювати з ВПО та місцевою владою громад, які приймають.

У межах конкурсу проєктів інструментів буде відібрано десять організацій-переможців, кожна з яких отримає до 20 тис. євро на реалізацію свого проєкту. Він може містити розробку нових продуктів або покращення наявних цифрових рішень, як-от чатботи, сайти та застосунки.

У конкурсі оцінюватимуть проєкти, які: спрощують взаємодію між громадянами та органами влади; здатні підвищити рівень безпеки в громаді; підвищують прозорість діяльності органів місцевої влади; сприяють роботі малого та мікробізнесу в умовах воєнного часу; допомагають інтегрувати ВПО (в т.ч. молодь) до громади, що приймає; розв'язують інші проблеми, які виникли або загострилися внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Взяти участь у конкурсі можуть організації громадянського суспільства, які працюють над розробленням цифрових інструментів, є зареєстрованими в Україні та мають статус неприбутковості.

Журі конкурсу оцінюватиме проєкти за такими критеріями, як вирішення проблем, спричинених війною, інноваційність та адаптивність рішення, розуміння аудиторії й перспективність сталості рішення, а також спроможна та вмотивована команда.

Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 25 червня 2023 року.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  