ЄС виділяє 200 тис. євро на цифрові проєкти підтримки ВПО та громад

21 июня 2023 г., 16:25

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Фонд Східна Європа та ЄС проводять конкурс проєктів цифрових інструментів Civic Tech «Act to Support» для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громад. Мета конкурсу – посилити спроможність організацій громадянського суспільства ефективно працювати з ВПО та місцевою владою громад, які приймають.

У межах конкурсу проєктів інструментів буде відібрано десять організацій-переможців, кожна з яких отримає до 20 тис. євро на реалізацію свого проєкту. Він може містити розробку нових продуктів або покращення наявних цифрових рішень, як-от чатботи, сайти та застосунки.

У конкурсі оцінюватимуть проєкти, які: спрощують взаємодію між громадянами та органами влади; здатні підвищити рівень безпеки в громаді; підвищують прозорість діяльності органів місцевої влади; сприяють роботі малого та мікробізнесу в умовах воєнного часу; допомагають інтегрувати ВПО (в т.ч. молодь) до громади, що приймає; розв'язують інші проблеми, які виникли або загострилися внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Взяти участь у конкурсі можуть організації громадянського суспільства, які працюють над розробленням цифрових інструментів, є зареєстрованими в Україні та мають статус неприбутковості.

Журі конкурсу оцінюватиме проєкти за такими критеріями, як вирішення проблем, спричинених війною, інноваційність та адаптивність рішення, розуміння аудиторії й перспективність сталості рішення, а також спроможна та вмотивована команда.

Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 25 червня 2023 року.

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