«Державний реєстр санкцій» забезпечує публічний доступ до актуальної інформації про санкції

12 апреля 2024 г., 11:35

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомляє про початок роботи «Державного реєстру санкцій», що є інформаційною системою, яка забезпечує безкоштовний і публічний доступ до актуальної інформації про суб'єкти, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи.

Дані в реєстрі відкриті та загальнодоступні й оперативно оновлюються, українською та англійською мовами. Джерелами інформації для його наповнення є рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, а також судові рішення з питань санкцій. Основні функції реєстру: надання актуальної інформації про санкції та можливість отримати витяг з інформацією про санкції в електронній формі.

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