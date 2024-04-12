Gartner: 75% розробників корпоративного програмного забезпечення будуть використовувати АІ-помічників до 2028 року

12 апреля 2024 г., 10:25

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За даними Gartner до 2028 року 75% інженерів з розробки корпоративного програмного забезпечення будуть використовувати помічників з написання коду зі штучним інтелектом. Для порівняння на початку 2023 року було менш ніж 10%.



Згідно з опитуванням 598 респондентів, проведеним Gartner у третьому кварталі 2023 року, 63% організацій в даний час пілотують, розгортають або вже використовують помічників коду зі штучним інтелектом.



Асистенти розробки коду зі штучним інтелектом надають більше можливостей, які виходять за рамки генерації та завершення коду. Це помічники для спільної роботи, які підвищують ефективність розробників, стимулюючи мозковий штурм і покращуючи якість коду. Це дає можливість розробникам постійно підвищувати кваліфікацію і розвивати навички роботи з різними середовищами програмування. Крим того, асистенти на базі штучного інтелекту сприяють підвищенню задоволеності роботою та утриманню кадрів, тим самим компанії заощаджують витрати, пов’язані з плинністю кадрів.



«Лідери в галузі програмної інженерії повинні визначати рентабельність інвестицій і будувати бізнес-кейс, коли вони масштабують впровадження асистентів коду зі штучним інтелектом, - зазначає Філіп Уолш (Philip Walsh), старший провідний аналітик Gartner. - Однак традиційні системи розрахунку рентабельності інвестицій орієнтують інженерних лідерів на показники, орієнтовані на скорочення витрат. Така вузька перспектива не враховує всієї цінності асистентів написання коду зі штучним інтелектом».



Переосмислення розмов про рентабельність інвестицій має вирішальне значення для розуміння повної цінності асистентів зі штучним інтелектом.



Традиційні системи розрахунку рентабельності інвестицій не враховують всієї цінності програмних помічників зі штучним інтелектом. Щоб побудувати ефективну історію цінності, яка виходить за рамки традиційних показників рентабельності інвестицій, лідери в галузі програмної інженерії повинні переорієнтувати розмову про рентабельність інвестицій зі скорочення витрат на створення цінності.



«Розрахунок економії часу на створенні коду - це гарне місце для початку побудови більш надійної історії цінності, - підкреслює Волш. - Щоб передати повну історію цінності асистентів коду зі штучним інтелектом для підприємства, лідери програмної інженерії повинні пов’язати фактори цінності з впливом, а потім проаналізувати загальну віддачу для організації».

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