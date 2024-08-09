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Держава законтрактувала вже 1 мільйон українських дронів для Сил оборони

9 августа 2024 г., 12:35
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Президент поставив завдання за 2024 рік виробити один мільйон БпЛА. Завдання виконали навіть швидше і вже законтрактували мільйон безпілотників. За час повномасштабної війни відбулася справжня технологічна революція. Два роки тому український ринок БпЛА почали розвивати майже з нуля, Мінцифра запустила проєкт Армія дронів спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24. Тоді в країні було тільки 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. На сьогодні їх понад 100, і виробництво безпілотників масштабувалося вже в 100 разів.

Зараз 96% БпЛА, які закуповує держава, – українського виробництва. Щоб відкрити ринок БпЛА, створили умови для масштабування виробництва та ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, зокрема: спростили допуск БпЛА до експлуатації; скасували ПДВ та мито на компоненти для БпЛА; збільшили маржинальність з 1% до 25%, коли в країнах НАТО цей показник – 17%; зробили прозорі та підзвітні закупівлі; створили перші у світі ударні роти БпЛА в межах Армії дронів.

Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі – закуповувати дрони за найвигіднішими умовами.

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