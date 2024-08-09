Gigabyte випустила сервери з великим обсягом пам'яті на базі процесорів AMD EPYC 9004

9 августа 2024 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Giga Computing, дочірнє підприємство Gigabyte, випустила два сервери серії R (R183-ZK0 і R283-ZK0) з підвищеною продуктивністю та надійністю для хмарних сервісів і застосунків, які працюють із великими обсягами даних. Ці рішення підтримують процесори AMD EPYC 9004 і готові до встановлення процесорів 5-го покоління AMD EPYC з кількістю процесорних ядер до 192.



Заявлено, що нові сервери GIGABYTE - перші та єдині на ринку, що являють собою один вузол із двома процесорами, які підтримують 48 модулів пам'яті DIMM. Завдяки багатому досвіду GIGABYTE в галузі розроблення системних плат, а також чудовій цілісності сигналу, став можливим сервер із 12 ТБ пам'яті, що використовує 256 ГБ DDR5 3DS RDIMM. Щоб розмістити платформу з 12 каналами пам'яті в конфігурації 2DPC без компромісів, було розроблено нове компонування пам'яті.



Модель GIGABYTE R183-ZK0 забезпечує максимальну щільність обчислень під час роботи з процесорами та пам'яттю, підтримуючи повний портфель новітніх і перспективних процесорів AMD EPYC. У цьому рішенні GIGABYTE використовується технологія DLC, яка вже давно зробила центри оброблення даних екологічно чистими, а для підвищення продуктивності та енергоефективності застосовується власна технологія холодних пластин. Це дає змогу одному серверному вузлу ефективно обробляти великі масиви даних або розміщувати кілька віртуальних машин зі стабільною продуктивністю.



Вбудовуючись у традиційну інфраструктуру повітряного охолодження центрів оброблення даних, GIGABYTE R283-ZK0 обладнаний потужним вентилятором, який спрямовує великий об'єм повітря всередину та назовні сервера, даючи змогу всім компонентам досягати максимальної продуктивності. Новий сервер серії R283 оснащений дванадцятьма 2,5-дюймовими відсіками для накопичувачів Gen 5 NVMe і SATA, що забезпечує ефективне управління і доступ до великих обсягів даних. А для підтримки більшої кількості мережевих пристроїв передбачено чотири додаткові слоти FHHL і ще два для пристроїв OCP 3.0.



Зигзагоподібне розташування слотів пам'яті дає користувачам широкі можливості для конфігурації та розширення. Користувачі можуть отримати систему з високим ступенем масштабованості за обсягом пам'яті та продуктивності. Великий обсяг оперативної пам'яті допомагає запускати більше віртуальних машин одночасно або використовуватися в аналітиці великих даних для оброблення великих масивів даних у пам'яті.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір