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Акції Palantir зросли на 11% після оголошення про партнерство з Microsoft

9 августа 2024 г., 11:45
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Як повідомляє CNBC, акції Palantir закрилися на зростанні у 11% в четвер після того, як компанія оголосила про партнерство з Microsoft щодо продажу захищених хмарних технологій, аналітики та штучного інтелекту для оборонного та розвідувального співтовариств США.
 
Palantir, яка тісно співпрацює з урядами, надаючи програмне забезпечення для візуалізації армійських позицій, серед інших послуг, використовуватиме партнерство для запуску своїх продуктів - таких як Gotham, Foundry, Apollo і AIP - на хмарних продуктах Microsoft для урядових установ.
 
На початку тижня Palantir повідомила про прибутки, підвищивши свій прогноз річного доходу до 2,74-2,75 мільярдів доларів з 2,68-2,69 мільярдів доларів. Це вище консенсус-прогнозу LSEG на рівні 2,7 млрд дол.
 
Генеральний директор компанії Алекс Карп (Alex Karp) у листі до акціонерів повідомив, що 12-місячний дохід компанії від співпраці з американським урядом, який включає розвідувальні та оборонні відомства, вперше перевищив 1 мільярд доларів. Компанія заявила, що у другому кварталі отримала 54% своїх доходів від державних клієнтів.
 
Microsoft зі свого боку зазначила, що партнерство дозволить оборонним і розвідувальним організаціям США створювати інструменти штучного інтелекту, зокрема, для розробки планів дій і логістики.

 

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