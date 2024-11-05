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Держава проводить на Prozorro тендер на 10 тис. дронів із донаведенням

5 ноября 2024 г., 8:25

Критична потреба на фронті зараз – боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БпЛА з більшою вірогідністю долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ.

Розробка модулів донаведення – технічно складне завдання. Попри це в Україні їх виробляють уже більше десятка компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною.

Так держава вже законтрактувала 3000 FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю завдяки тендеру на Prozorro і зараз через закритий модуль електронної системи публічних закупівель проводить ще один на 10000 таких БпЛА.

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