AMD і Fujitsu розпочинають стратегічне партнерство зі створення платформ для AI та HPC

5 ноября 2024 г., 9:35

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Компанії AMD і Fujitsu оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння (MOU) про стратегічне партнерство для створення обчислювальних платформ для AI та високопродуктивних обчислень (HPC). Партнерство, що охоплює аспекти від розроблення технологій до комерціалізації, сприятиме створенню відкритих і енергоефективних платформ, які складаються з передових процесорів із найвищою продуктивністю та гнучкого програмного забезпечення для AI/HPC, і спрямоване на прискорення ініціатив у сфері AI та/або HPC із відкритим вихідним кодом.



У зв'язку зі швидким поширенням AI, зокрема генеративного AI, постачальники хмарних послуг і кінцеві користувачі шукають оптимізовані архітектури з різними конфігураціями за ціною і співвідношенням потужності та продуктивності. Компанія AMD підтримує відкриту екосистему і вірить у те, що у клієнтів є вибір. Компанія Fujitsu працює над створенням Fujitsu-Monaka, процесора нового покоління на базі Arm, який прагне досягти як високої продуктивності, так і низького енергоспоживання. Завдяки Fujitsu-Monaka у поєднанні з прискорювачами AMD Instinct у замовників з'явиться додатковий вибір для досягнення великомасштабного оброблення робочих навантажень штучного інтелекту, а також для зниження сукупної вартості володіння центром оброблення даних.



Ця співпраця буде зосереджена на трьох стратегічних галузях - інженерних розробках, екосистемах і бізнесі, об'єднуючи провідні у світі передові процесорні технології Fujitsu на базі суперкомп'ютерів з провідними в галузі технологіями AMD GPU. У рамках цієї співпраці Fujitsu та AMD планують спільну розробку інноваційних обчислювальних платформ для AI та HPC до 2027 року.



Крім того, на основі програмного забезпечення AMD ROCm, відкритого програмного стека AI/HPC для GPU, і програмного забезпечення Fujitsu-Monaka на базі Arm, Fujitsu та AMD розширять свою співпрацю зі спільнотою розробників відкритого програмного забезпечення. Обидві компанії прагнуть просувати розробку програмного забезпечення для AI з відкритим вихідним кодом, оптимізованого для обчислювальних платформ AI, які вони будуть надавати, і працювати над розширенням екосистеми.



Fujitsu та AMD також співпрацюватимуть у сфері маркетингу та спільної творчості з клієнтами, щоб пропонувати ці обчислювальні платформи AI по всьому світу. Крім того, щоб розширити сферу застосування AI та сприяти впровадженню AI в суспільстві, на основі обчислювальної інфраструктури прискорювачів Fujitsu-Monaka та AMD Instinct обидві компанії співпрацюватимуть у створенні відкритої та більш стійкої екосистеми платформ AI/HPC, включно зі спільним центром для клієнтів.



Завдяки цій співпраці Fujitsu та AMD об'єднують свої провідні світові технології та просувають ініціативи зі створення AI з відкритим вихідним кодом, пропонуючи більш стійкі варіанти як апаратного, так і програмного забезпечення, які можуть бути використані багатьма компаніями.



Вівек Махаджан (Vivek Mahajan), корпоративний віцепрезидент, технічний директор, виконавчий директор Fujitsu, повідомив: «Завдяки цьому стратегічному партнерству з AMD компанія Fujitsu прагне прискорити реалізацію ініціатив у сфері AI з відкритим вихідним кодом, керуючись спільним баченням створення стійких обчислювальних платформ. Об'єднавши інноваційну технологію GPU AMD з технологією малопотужних/високопродуктивних процесорів Fujitsu, ми прагнемо створити середовище, у якому дедалі більше компаній зможуть використовувати AI, знижуючи водночас енергоспоживання центрів обробки даних. Я вважаю, що це партнерство - важливий крок уперед у прискоренні зусиль Fujitsu з побудови сталого суспільства».



Філ Гвідо (Phil Guido), виконавчий віцепрезидент і головний комерційний директор AMD, коментує: «Об'єднавши наші передові прискорювачі AMD Instinct із передовими процесорами Fujitsu з низьким енергоспоживанням, ми зможемо запропонувати високопродуктивні та енергоефективні рішення, що принесуть користь нашим спільним замовникам AI та HPC. Наше стратегічне партнерство з Fujitsu не тільки підтверджує нашу відданість інноваціям, а й підкреслює нашу відданість Японії, де ми усвідомлюємо важливість місцевих партнерських відносин і досвіду. Ми продовжуємо розширювати наші відносини в Японії, і нас тішать можливості створення більш стійкої обчислювальної інфраструктури, яка відповідає технологічному лідерству Японії та її прагненню до сталого розвитку».

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