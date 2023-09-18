Чехія надала 45 тонн обладнання для відновлення енергетики

18 сентября 2023 г., 8:25

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Україна і поглиблюватимуть співпрацю з розвитку сталої енергетики

Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з урядовою делегацією Чеської Республіки.

Демченков подякував Чехії за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній. З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак.

Особливу увагу на зустрічі сторони приділили питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проектів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики. Обговорювалися питання підготовки відповідного меморандуму між країнами, який стане сигналом для бізнесу і приватного капіталу для участі у відповідних спільних проектах.

Сторони також обговорили перспективи співпраці в атомній галузі і взаємодію на міжнародному рівні задля забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

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