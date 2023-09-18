 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Чехія надала 45 тонн обладнання для відновлення енергетики

18 сентября 2023 г., 8:25
0 
 
Україна і поглиблюватимуть співпрацю з розвитку сталої енергетики
 
Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков провів зустріч з урядовою делегацією Чеської Республіки.
 
Демченков подякував Чехії за допомогу, надану українському енергосектору, та наголосив на поточних потребах енергетичних компаній. З Чехії в Україну вже надійшло 12 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 45 тонн, у складі якої, зокрема, трансформатори струму, трансформатори напруги, а також інше обладнання і устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали російських атак.
 
Особливу увагу на зустрічі сторони приділили питанням поглиблення співпраці в галузі відновлюваної та атомної енергетики. Чеська сторона підтвердила зацікавленість у реалізації проектів, пов’язаних з відновленням і розвитком українського енергосектору, зокрема у галузі вітрової і сонячної енергетики. Обговорювалися питання підготовки відповідного меморандуму між країнами, який стане сигналом для бізнесу і приватного капіталу для участі у відповідних спільних проектах.
 
Сторони також обговорили перспективи співпраці в атомній галузі і взаємодію на міжнародному рівні задля забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.
 

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  