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DataBricks оцінили у 43 млрд дол.

28 августа 2023 г., 12:25
Як пише Bloomberg, платформа для аналізу даних з використанням штучного інтелекту, Databricks, веде переговори з T. Rowe Price про новий раунд інвестування.
 
Агенція наголошує, що у результаті отриманого фінансування компанію оцінили в 43 мільярди доларів.
 
Тобто якщо раунд буде успішним, оцінка стартапу з Сан-Франциско буде значно вищою, ніж 38 мільярдів доларів, яких він досяг два роки тому завдяки фінансуванню Counterpoint Global, повідомляє Bloomberg.
 
Databricks виріс з проєкту AMPLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який був залучений до створення Apache Spark, фреймворка розподілених обчислень з відкритим кодом, побудованого на основі Scala.
 
Ця хмарна платформа, яку компанії можуть використовувати для аналізу даних, стає все більш популярною.
 

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