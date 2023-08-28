DataBricks оцінили у 43 млрд дол.

28 августа 2023 г., 12:25

Як пише Bloomberg, платформа для аналізу даних з використанням штучного інтелекту, Databricks, веде переговори з T. Rowe Price про новий раунд інвестування.

Агенція наголошує, що у результаті отриманого фінансування компанію оцінили в 43 мільярди доларів.

Тобто якщо раунд буде успішним, оцінка стартапу з Сан-Франциско буде значно вищою, ніж 38 мільярдів доларів, яких він досяг два роки тому завдяки фінансуванню Counterpoint Global, повідомляє Bloomberg.

Databricks виріс з проєкту AMPLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який був залучений до створення Apache Spark, фреймворка розподілених обчислень з відкритим кодом, побудованого на основі Scala.

Ця хмарна платформа, яку компанії можуть використовувати для аналізу даних, стає все більш популярною.

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