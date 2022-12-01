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Corning анонсувала Gorilla Glass Victus 2

1 декабря 2022 г., 15:25
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Компанія Corning оголосила про випуск нового покоління свого топового рішення Gorilla Glass Victus. Його відмінність полягає в реалізації більш надійного захисту від таких грубих поверхонь, як бетон. Очікується, що перші комерційні пристрої, які використовують Gorilla Glass Victus 2, з'являться на ринку на початку 2023 року.

Зазначається, що Gorilla Glass Victus 2 націлюється на захист масивніших і більших за розміром мобільних пристроїв, з чого можна зробити висновок, що виробник орієнтував свою розробку на розкладні смартфони. За словами представників Corning, нове скло для дисплеїв, як правило, відповідає вимогам до міцності телефонів, розміри яких збільшилися приблизно на 10%, а маса - приблизно на 15%.

Для цього компанія продемонструвала здатність Victus 2 залишатися відносно неушкодженим після падіння з висоти 1 м на "імітацію бетону" (80-зернистий наждачний папір) або удару об нього з енергією 2,33 Дж, тоді як "конкурентне алюмосилікатне скло" не змогло цього зробити з висоти 0,5 м та при 0,5 Дж відповідно.

Таким чином, хоча Gorilla Glass не завжди було абсолютною гарантією стійкості до подряпин і ударів, Corning стверджує, що її новітній композит забезпечить найвищий рівень захисту.

 

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