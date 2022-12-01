Huawei допоможе 120 млн мешканців віддалених регіонів підключитися до цифрового світу

1 декабря 2022 г., 16:15

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За заявою Huawei, компанія підписала глобальне зобов’язання приєднатися до цифрового альянсу Partner2Connect (P2C) Міжнародного союзу електрозв’язку (International Telecommunication Union). Це рішення має на меті забезпечити підключення для 120 мільйонів людей у віддалених регіонах більш ніж 80 країн до 2025 року.



Лян Хуа (Liang Hua), голова правління компанії, оголосив про це рішення на заході Huawei — Форумі сталого розвитку 2022, Connectivity+: Innovate for Impact. Форум був присвячений дослідженню того, як інновації у сфері ІКТ можуть розкривати ділову та соціальну цінність зв’язку, а також сприяти стійкості в епоху цифрової економіки.



Доповідачами на заході виступили високопоставлені керівники ITU й Організації Об’єднаних Націй, міністри зв’язку та координатори Камбоджі, Нігерії, Бангладеш і Пакистану, а також бізнес-лідери, партнери, експерти та клієнти з Китаю, Південної Африки, Бельгії і Німеччини.



«Зрозуміло, що лише забезпечення підключенням є недостатнім. Воно має бути доступним, наповнення має бути відповідним і викладеним місцевою мовою, а користувачі повинні мати навички, щоб використовувати його якнайкраще, — прокоментував Малкольм Джонсон (Malcolm Johnson), заступник генерального секретаря ITU. — Тож ми вдячні Huawei за підтримку цифрового альянсу Partner2Connect, а також за оголошені зобов’язання компанії щодо сприяння розвитку ключових сфер зв’язку в сільських місцевостях і застосуванню цифрових навичок».



Сіддхарт Чаттерджі (Siddharth Chatterjee), постійний координатор Організації Об’єднаних Націй у Китаї, закликав до багатостороннього партнерства політиків, представників приватного сектора, наукових кіл і громадянського суспільства, щоб подолати «протверезну реальність» цифрового розриву, який наразі залишає без підключення третину світового населення.



«Наш динамічний світ терміново потребує вдосконалення цифрової співпраці. Це допоможе скористатися трансформаційним потенціалом технологій для створення нових робочих місць, підвищення фінансової доступності, усунення гендерного розриву, стимулювання екологічного відновлення та перепланування нашого світу. Все це потрібно задля того, щоб світ став більш успішним та інклюзивним, — зазначив Сіддхарт Чаттерджі. — Час діяти саме зараз».



У своїй програмній промові пан Лян наголосив, що доступ до стабільної мережі є основною вимогою в епоху цифрових технологій. Тож для багатьох, хто й досі залишається без зв’язку, доступ до надійного з’єднання стане першим кроком до зміни їхнього життя.



«Зв’язок стане чимось більшим, ніж просто інструмент для зручного спілкування, — вважає Лян Хуа. — Разом із цифровими технологіями, такими як хмара та штучний інтелект, зв’язок допоможе залучити всіх охочих до цифрового світу й надасть їм доступ до більшої кількості інформації та отримання навичок, кращих послуг і ширших можливостей для бізнесу. Це, у свою чергу, сприятиме подальшому соціальному й економічному розвитку».



Цао Мін (Cao Ming), президент Huawei Wireless Solution, додав: «Як компанія з найбільшими можливостями для розвитку ІКТ Huawei інтегрує повний технологічний інноваційний потенціал обладнання, сайтів, енергії, трансмісій та антен для вирішення труднощів, з якими стикається традиційне розгортання сайтів. Серед них — великі витрати, обмежене транспортування, відсутність електроенергії і проблеми з техобслуговуванням. Ми постійно оновлюємо рішення RuralStar та RuralLink, щоб розширити якісне покриття для віддалених регіонів. Це дозволяє більшій кількості людей, громадських лікарень, шкіл, органів місцевого самоврядування та малих і середніх підприємств користуватися такими ж високошвидкісними широкосмуговими можливостями підключення, які є у містах».



Зазначено, рішення серії RuralStar забезпечили зв’язок для більш ніж 60 мільйонів людей у віддалених регіонах понад 70 країн.



Побудова оптичних широкосмугових мереж пропонує ще один важливий шлях до реалізації універсальних послуг. Так, Huawei запропонувала рішення AirPON для регіонів із низькою щільністю населення, включно з віддаленими територіями. Воно зменшує площу апаратних приміщень, витрати на встановлення оптоволокна та споживання електроенергії у мережі, одночасно забезпечуючи швидке розгортання локальних мереж зв’язку.



За даними Huawei, лише в Африці компанія проклала понад 250 тис. кілометрів оптичних волокон, що дало змогу 30 мільйонам домогосподарств отримати доступ до високошвидкісного широкосмугового зв’язку. До того ж взаємодія з кінцевими користувачами постійно покращується. Наприклад, середня швидкість домашнього широкосмугового зв’язку вже перевищує 30 Мбіт/с. Це забезпечує більш інтелектуальну, швидку та плавну роботу домашніх мереж.



Оскільки інфраструктура ІКТ продовжує розвиватися, такі інноваційні технології, як хмара та штучний інтелект, дозволяють мешканцям сільських і віддалених регіонів насолоджуватися зручністю цифрового світу. Huawei Cloud запропонувала стратегію «Все як послуга» та надала доступ до понад 30 років технічного розвитку і досвіду цифрової трансформації Huawei через хмарні сервіси. Це означає, що доступ до можливостей цифрової інфраструктури Huawei у хмарі тепер такий же простий і надійний, як доступ до води й електроенергії.



Цифрова трансформація, диджитал-таланти й нові бізнес-моделі — все це має важливе значення для збалансованого розвитку у віддалених регіонах. Раніше Huawei оголосила, що до 2025 року завдяки вдосконаленій інфраструктурі ІКТ компанія співпрацюватиме з партнерами, щоб дати можливість 500 мільйонам людей користуватися цифровими фінансовими послугами, а 500 тисячам людей — перевагами інклюзивної освіти.



У Камбоджі, першій країні, яка стала партнером ITU P2C, Huawei співпрацюватиме з державними департаментами через Міністерство пошти та телекомунікацій і університетами, щоби протягом наступних п’яти років надати можливість навчатися 10 тисячам фахівців зі сфери ІКТ.

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