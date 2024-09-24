Microsoft для живлення своїх ЦОД перезапустить енергоблок АЕС на Три-Майл-Айленд

24 сентября 2024 г., 14:25

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Як повідомляє Reuters, компанія Microsoft заплатить Constellation Energy премію в рамках довгострокової угоди про закупівлю електроенергії, що буде вироблятися атомною електростанцією Three Mile Island в Пенсільванії.

Зростаючий попит на електроенергію з боку центрів обробки даних для живлення технологій штучного інтелекту створив потребу в екологічно чистих і стійких джерелах енергії, таких як атомна енергетика.

Microsoft підписала угоду з Constellation, щоб допомогти їй перезапустити блок своєї атомної електростанції Three Mile Island.

Енергоблок, який Constellation сподівається перезапустити на електростанції Три-Майл-Айленд, був зупинений у 2019 році через експлуатаційні проблеми. Жодна американська атомна електростанція не була знову відкрита після закриття.

Окремий блок станції був зупинений у 1979 році після часткового розплавлення, що стало однією з найбільших аварій на АЕС в історії США.

Повідомляється, що Microsoft може платити Constellation близько 110-115 доларів за мегават-годину (МВт-год) в рамках 20-річного договору з фіксованою ціною.

Аналітики брокерської компанії Jefferies заявили, що оціночна вартість є значною премією до ринкових очікувань, які становлять близько 100 доларів за МВт-год за аналогічну угоду. «Клієнти готові платити суттєві премії за віртуальні ядерні угоди. Це значно збільшує кількість обсягів для продажу на надійних рівнях», - зазначають аналітики Jefferies.

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