Citrix закрыла сделку по приобретению Wrike

3 марта 2021 г., 15:55

0

Tweet

Компания Citrix Systems сообщила о завершении сделки по приобретению компании Wrike, ведущего поставщика ПО для организации рабочих процессов по модели SaaS. Сделка оценивается в 2,25 млрд долл.



В результате, как уверяет Citrix, компания будет предоставлять самую полнофункциональную облачную платформу, которая позволит всем сотрудникам и командам безопасно и максимально эффективно получать и совместно выполнять любые рабочие задачи независимо от канала связи, местоположения и используемого устройства.



«Более тридцати лет Citrix входит в число лидирующих поставщиков инфраструктуры для цифровых рабочих мест, которая дает ИТ-подразделениям возможность безопасно доставлять приложения, контент и бизнес-сервисы, необходимые сотрудникам для работы, — заявил Дэвид Хеншелл (David Henshall), президент и главный исполнительный директор Citrix. — Добавив функционал Wrike для управления совместной работой, который используется такими компаниями, как Walmart, Fitbit, Siemens Smart Infrastructure, Chosen Foods, а также многими другими, мы выйдем на новый уровень и предоставим возможность сотрудникам, командам и организациям работать с максимальной отдачей».



Как отмечается, сейчас олным ходом продолжается цифровизация и внедрение гибких графиков и смешанных рабочих моделей. Но рабочая среда наполнена разнообразными приложениями, каналами связи и устройствами, которые отвлекают сотрудников и мешают продуктивной работе.



«Сейчас как никогда остро встал вопрос упрощения и обеспечения безопасности рабочих процессов, — считает Марк Баукер (Mark Bowker), старший аналитик Enterprise Strategy Group. — Чтобы сотрудники эффективно и производительно работали в современной гибридной среде, им нужны не только средства для надежного и безопасного доступа к необходимым ресурсам. Им нужны инструменты, которые позволят работать более эффективно в любом месте, на любом устройстве и по любому каналу».



По мнению многих аналитиков, Citrix Workspace является уникальным решением с точки зрения унификации и защиты рабочих ресурсов и оптимизации рабочих потоков различных типов. Эти возможности еще больше расширятся, когда будут дополнены решениями Wrike для управления совместной работой.



Объединение Wrike и Citrix Workspace позволит Citrix создать платформу с расширенными возможностями для цифровой работы, которая преобразит трудовую сферу:



Безопасная доставка всех рабочих ресурсов, включая мобильные, SaaS- и веб-приложения, цифровые рабочие столы, контент и бизнес-сервисы.

Нативная агрегация и интеграция приложений, контента, данных, проектов и рабочих процессов.

Встроенные средства автоматизации рабочих процессов с минимально необходимым программированием или без программирования.

Мощные средства управления работой и проектами на разных уровнях: от портфельного планирования с разработкой стратегии и определением целей до разработки проектов с планированием объемов производства, реализации проекта, сбором статистики и получением аналитических данных по проекту.



«Инновационные компании понимают: для управления современным предприятием необходимо, чтобы сотрудники работали по-новому, — сказал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Wrike компании Citrix Андрей Филев (Andrew Filev). — Объединив технологии Wrike в сфере управления совместной работой с решением Citrix Workspace, мы сможем создать платформу для работы, которая позволит бизнесу быстро адаптироваться к меняющимся потребностям и стилю работы, а сотрудникам — работать с максимальной отдачей».

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак