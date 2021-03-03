Google запускает киберстрахование для своих облачных клиентов

3 марта 2021 г., 16:25

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Google вместе с двумя крупными страховыми компаниями разработала предложение, которое обеспечит подписавшимся на него клиентам Google Cloud возмещение убытков, понесённых от кибератак.

Детали этого предложения — первого в своем роде от ведущего поставщика облачных услуг — были анонсированы 2 марта. Страховыми партнёрами Google выступают базирующиеся в Мюнхене (Германия) подразделение корпоративного страхования Allianz (AGCS) и Munich Re Group. Обеспечиваемое ими покрытие потенциальных убытков может достигать 50 млн долл.

По информации Google, цена приобретения страховки для клиентов будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо они защищают свою ИТ-среду. Безопасность облачных сред компаний оценивает разработанный поисковым гигантом инструмент Risk Manager. Генерируемые им отчёт может использоваться как самими клиентами, для снижения уязвимости своих облачных внедрений, так и AGCS и Munich Re Group — для принятия решений о возможности страхования и его условиях.

Преимущества доступа к таким данным, обеспечиваемого сотрудничеством с Google, позволяют страховщикам распространить покрытие упущенной выгоды на полный год, по сравнению с максимум шестью месяцами ранее.

Инструмент Risk Manager доступен клиентам Google Cloud по запросу. Киберстрахование от утечки данных первоначально будет предлагаться только в США, предприятиям с годовым доходом от 500 млн до 5 млрд долл. Дальнейшие планы предусматривают расширение доступа к этой услуге для других стран и сегментов доходов.

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