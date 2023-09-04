 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Частка ІТ-послуг в структурі експорту України за 7 місяців року склала 40.5%

4 сентября 2023 г., 12:45
0 
 

Як зазначають експерти Львівського ІТ Кластера, обсяг IT-експорту знижується другий місяць поспіль.

Згідно з даними НБУ, у липні цьогоріч показник зменшився на 2.4% і становив 559 млн дол. Українській економіці це принесло на 14 млн дол. менше у порівнянні з червнем. Водночас, ці показники на 3.1% більші або ж на 17 млн дол. у порівнянні з липнем 2022. 

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за 7 місяців поточного року  становить майже 3.9 млрд дол. Це на 8.1% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті 348 млн дол. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за 7 місяців року – 40.5%
 
“На жаль, ситуація з експортом IT-послуг не стає кращою. Ми бачимо чергове зниження і так, можливо, триватиме до кінця 3 кварталу. При такому тренді до кінця року обсяг IT-експорту ймовірно імовірно становитиме 6,9-7,1 млрд дол. У червні наша оцінка була дещо вищою, а саме 7,2-7,4 млрд дол. до кінця року. Таке погіршення пов’язане і з тим, що проблеми, на яких наша спільнота постійно наголошує –  досі не вирішені. Це, зокрема, і  відсутність реальної можливості для виїзду закордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень. Водночас, саме на тех-галузь покладають великі надії у повоєнному відновлені економіки України. Безумовно, IT-індустрія має такий потенціал. Але для цього, ми повинні зараз зробити все, щоб допомогти їй вистояти у ці надскладні часи”, – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
 
Загальний експорт усіх послуг України за липень 2023 року склав майже $1,38 мільярдів. Це на 63 млн дол. або 4,4% менше ніж у червні.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  