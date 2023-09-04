Частка ІТ-послуг в структурі експорту України за 7 місяців року склала 40.5%

4 сентября 2023 г., 12:45

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Як зазначають експерти Львівського ІТ Кластера, обсяг IT-експорту знижується другий місяць поспіль. Згідно з даними НБУ, у липні цьогоріч показник зменшився на 2.4% і становив 559 млн дол. Українській економіці це принесло на 14 млн дол. менше у порівнянні з червнем. Водночас, ці показники на 3.1% більші або ж на 17 млн дол. у порівнянні з липнем 2022.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг за 7 місяців поточного року становить майже 3.9 млрд дол. Це на 8.1% менше ніж в аналогічний період у 2022, що у доларовому еквіваленті 348 млн дол. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за 7 місяців року – 40.5%

“На жаль, ситуація з експортом IT-послуг не стає кращою. Ми бачимо чергове зниження і так, можливо, триватиме до кінця 3 кварталу. При такому тренді до кінця року обсяг IT-експорту ймовірно імовірно становитиме 6,9-7,1 млрд дол. У червні наша оцінка була дещо вищою, а саме 7,2-7,4 млрд дол. до кінця року. Таке погіршення пов’язане і з тим, що проблеми, на яких наша спільнота постійно наголошує – досі не вирішені. Це, зокрема, і відсутність реальної можливості для виїзду закордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень. Водночас, саме на тех-галузь покладають великі надії у повоєнному відновлені економіки України. Безумовно, IT-індустрія має такий потенціал. Але для цього, ми повинні зараз зробити все, щоб допомогти їй вистояти у ці надскладні часи”, – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальний експорт усіх послуг України за липень 2023 року склав майже $1,38 мільярдів. Це на 63 млн дол. або 4,4% менше ніж у червні.

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