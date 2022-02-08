Cisco поможет предприятиям активизировать переход на гибридную модель работы

8 февраля 2022 г., 14:55

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Cisco объявила о решениях, которые должны помочь организациям перейти на гибридную модель, чтобы сотрудники могли работать из дома, в офисе или в любом другом месте.



Сегодня все предприятия вынуждены адаптироваться к масштабным цифровым трансформациям, которые произошли за последние два года и коренным образом изменили их технологические стратегии и характер деятельности, включая гибридные облачные среды для объединения частных и публичных облаков, искусственный интеллект и машинное обучение для ускорения внедрения IoT-решений, гибридную модель работы для защищенного подключения всех сотрудников и всех цифровых активов. Успешная организация гибридной работы не ограничивается только эффективной поддержкой удаленных сотрудников. Необходимо иметь возможность адаптироваться к изменениям по мере их возникновения, и это в первую очередь касается корпоративных сетей.



Сеть является основным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность при гибридной организации труда, который помогает предприятиям, школам и государственным учреждениям работать эффективнее. Поскольку все больше людей нуждаются в возможности работать там, где им больше нравится, организации должны быстро масштабировать свои цифровые операции, чтобы создать сетевые соединения для работы из любой точки мира.



Для эффективного функционирования гибридной модели работы необходимы глобальные изменения в том, как организации используют технологии и что им доверяют. Подключение большего количества людей и устройств из разных мест требует повсеместного развертывания беспроводных соединений, усиления безопасности и отказоустойчивости сетей, а также надежной защиты на основе концепции нулевого доверия.



Как отмечается, инновации Cisco оказываются решающими для поддержания максимального уровня удовлетворенности пользователей, создания интеллектуальных и устойчивых рабочих мест и обеспечения защищенного, динамичного и масштабируемого развертывания IoT-сред.



«Гибридную модель работы невозможно реализовать без наличия сети, — отметил Тодд Найтингейл (Todd Nightingale), старший вице-президент и генеральный менеджер группы корпоративных сетей и облачных технологий Cisco. — Функционал сети расширяет возможности пользователей. Чем более высокопроизводительной, динамичной и гибкой будет сеть, тем более продуктивными будут сотрудники. Новые решения Cisco для беспроводных сетей вместе с новыми коммутаторами Catalyst на базе чипов Silicon One позволят перейти к гибридной модели работы, обеспечивая высокую продуктивность, отказоустойчивость и динамичность за счет подключения всех пользователей и всех устройств в любом месте».



Инновации в области беспроводных сетей и сетевого доступа включают в себя:

Wi-Fi 6E (Catalyst 9136 и Meraki MR57). Технология Wi-Fi 6E расширяет пропускную способность, обеспечивая гигабитную скорость передачи данных. Новые продукты Cisco Wi-Fi 6E от Catalyst и Meraki — это первые в отрасли высокопроизводительные точки доступа 6E, предназначенные для самых требовательных гибридных бизнес-сред;

Cisco Private 5G. Управляемая услуга Cisco Private 5G, предоставляемая совместно с глобальными поставщиками услуг и технологическими партнерами Cisco, предлагает функции беспроводного подключения, которые отличаются исключительной простотой установки, интуитивно понятным управлением и максимальной надежностью для перехода к гибридным моделям работы и IoT-средам;

коммутаторы Catalyst 9000X. Новые модели Catalyst 9000X расширяют семейство коммутаторов Cisco и представляют собой основное решение, обеспечивающее высокую скорость, пропускную способность и масштабируемость, необходимые для поддержки доступа к сетям 100G/400G. Это особенно важно при переходе к гибридной модели работы и расширении филиалов компаний с надежной защитой в рамках концепции нулевого доверия и исключительной энергоэффективностью;

добавление чипа Cisco Silicon One в широкий ассортимент коммутаторов Catalyst. Чип Cisco Silicon One, который изначально использовался в веб-сетях и сетях поставщиков услуг, демонстрирует широкие функциональные возможности и выдающуюся гибкость программирования для поддержки сетевых инноваций в корпоративных сетях. Новые коммутаторы серий Catalyst 9500X и 9600X работают на базе чипов Cisco Silicon One Q200.

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