 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 5 (1299)

31.01 - 07.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

LG представила сенсорные дисплеи с диагональю до 55", способные работать в режиме 24/7

8 февраля 2022 г., 15:35
0 
 

Компания LG Electronics представила новые модели сенсорных дисплеев с диагоналями 55", 43", 32".

Как отмечается, встроенный в матрицу In-Cell сенсор позволил реализовать тонкий дизайн и узкие рамки дисплея, также четкое и яркое изображение без искажений и эффекта замыливания изображения дополнительными слоями сенсора и стекла обычного тач-экрана.

Технология IPS матрицы позволяет без искажений просматривать контент под практически любым углом. Дисплеи LG TNF5J распознают до 10 одновременных касаний, позволяя создавать различные интерактивные сервисы и сценарии использования для разных сфер деятельности.

Специально сконструированные сенсорные дисплеи LG TNF5J обеспечивают гибкие варианты установки в различные терминалы и киоски. Для удобства пользования допускается установка дисплея под наклоном до 45° при установке экраном вверх. Серия LG TNF5J оснащена обновленной платформой LG webOS версии 6.0. Улучшенная производительность и расширенный функционал обеспечивают широкие возможности использования, а продвинутый графический - интерфейс удобство взаимодействия и настройки функционала LG webOS Signage дисплеев.

Подчеркивается, что решение специально разработано для работы в режиме 24/7.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  