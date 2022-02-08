LG представила сенсорные дисплеи с диагональю до 55", способные работать в режиме 24/7

8 февраля 2022 г., 15:35

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Компания LG Electronics представила новые модели сенсорных дисплеев с диагоналями 55", 43", 32".



Как отмечается, встроенный в матрицу In-Cell сенсор позволил реализовать тонкий дизайн и узкие рамки дисплея, также четкое и яркое изображение без искажений и эффекта замыливания изображения дополнительными слоями сенсора и стекла обычного тач-экрана.



Технология IPS матрицы позволяет без искажений просматривать контент под практически любым углом. Дисплеи LG TNF5J распознают до 10 одновременных касаний, позволяя создавать различные интерактивные сервисы и сценарии использования для разных сфер деятельности.



Специально сконструированные сенсорные дисплеи LG TNF5J обеспечивают гибкие варианты установки в различные терминалы и киоски. Для удобства пользования допускается установка дисплея под наклоном до 45° при установке экраном вверх. Серия LG TNF5J оснащена обновленной платформой LG webOS версии 6.0. Улучшенная производительность и расширенный функционал обеспечивают широкие возможности использования, а продвинутый графический - интерфейс удобство взаимодействия и настройки функционала LG webOS Signage дисплеев.



Подчеркивается, что решение специально разработано для работы в режиме 24/7.

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