Что такое личность? Ответ может дать теория информации

13 мая 2020 г., 16:37

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Почти невозможно представить биологию без индивидуальностей - например, отдельных организмов, отдельных клеток и отдельных генов. Но как насчет рабочего муравья, который никогда не размножается и никогда не сможет выжить отдельно от колонии? Являются ли триллионы микроорганизмов в наших микробиомах (сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания), которые значительно превосходят наши человеческие клетки, частью нашей индивидуальности?

«Несмотря на почти универсальное предположение об индивидуальности в биологии, мало кто согласен с тем, что такое индивиды, и мало строгих количественных методов их идентификации», - пишут авторы новой работы, опубликованной в журнале Theory in Biosciences. Проблема, отмечают они в статье, аналогична идентификации фигуры по ее фону на рисунке гештальт-психологии. Подобно знаменитому изображению двух лиц, очерчивающих вазу, индивидуальная форма жизни и ее окружение создают единое целое, которое больше, чем сумма его частей.

Один из способов решить эту проблему - теория информации. Вместо того чтобы сосредоточиться на анатомических особенностях, таких как клеточные стенки, ряд авторов, в числе которых Дэвид Кракауэр (David Krakauer), Нильс Бертшингер (Nils Bertschinger) и Экехард Олбрих (Eckehard Olbrich), обращают внимание на структурированные информационные потоки между системой и ее средой. «Индивидуумы, - утверждают они, - лучше всего рассматривать с точки зрения динамических процессов, а не как стационарные объекты».

Информационная теория индивидуальности (или ITI) описывает возникающее взаимодействие в разных масштабах и с распределенными сетями связи (например, как муравьи, так и колонии одновременно).

Авторы используют модель, которая предлагает три типа индивидов, каждый из которых соответствует разной смеси саморегуляции и воздействия на окружающую среду. Декомпозиция информации, подобной этой, дает градиент: он варьируется от форм, поддерживающихся окружающей средой, таких как водовороты, до частично поддерживаемых колониальных форм, таких как коралловые рифы и паутина, до организменных особей, которые создаются окружающей средой, но сильно самоорганизуются.

Каждый из них представляет собой стратегию распространения информации во времени, то есть, добавляет Флэк, «индивидуальность заключается в уменьшении временной неопределенности». Репликация здесь выступает в качестве одной из многих стратегий для людей, чтобы упорядочить информацию в своем будущем. По мнению Флэка, это «дает нам право задавать вопросы о том, какую роль играет репликация в уменьшении временной неопределенности посредством создания индивидов», - вопрос, близкий к вопросу, почему мы находим жизнь на первом месте.

Возможно, самое большое значение этой работы состоит в том, как она помещает наблюдателя в центр эволюционной теории. «Как и в квантовой механике, - говорит Кракауэр, - когда состояние системы зависит от измерения, измерения, которые мы называем естественным отбором, определяют предпочтительную форму индивидуума. Кто проводит измерения? То, что мы находим, зависит от того, что наблюдатель способен видеть».

Коралловые полипы на молассовом рифе

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