Чистий прибуток Huawei за рік впав майже на 70%

31 марта 2023 г., 17:35

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, компанія Huawei Technologies зафіксувала перше за більш ніж десятиліття зниження річного прибутку після того, як американські санкції майже повністю знищили її підрозділ смартфонів, і змусили китайського виробника телекомунікаційного обладнання різко збільшити витрати на наукові дослідження.





Компанія, що базується в Шеньчжені, заявила, що її чистий прибуток за 2022 рік впав майже на 70% до 35,6 мільярда юанів (5,2 млрд дол.), хоча порівняння з минулим роком було завищене через продаж її мобільного підрозділу Honor. Проте Huawei підкреслила, що 25,1% свого доходу в 642,3 млрд юанів вона вклала в дослідження. Це один з найвищих показників у світовій технологічній індустрії і відображає стійкий намір китайського гіганта розробляти альтернативи американським компонентам і програмному забезпеченню, до яких він більше не має доступу.





Huawei намагається відкрити нові ринки та бізнеси після того, як американські обмеження на експорт технологій знищили її бізнес з виробництва смартфонів, який на короткий час був найбільшим у світі, і скоротили продаж передового обладнання на розвинених ринках. Фінансовий директор Мен Ваньчжоу (Meng Wanzhou) - дочка засновника Huawei Рен Чженфея (Ren Zhengfei) - приєдналася до інших керівників у п'ятницю, підтвердивши намір компанії продовжувати шукати шляхи обходу блокади життєво важливих американських технологій.





Ці зусилля перегукуються із закликами президента Китаю Сі Цзіньпіна активізувати розвиток власних технологій, оскільки технологічна гонка проти США загострюється. Кажуть, що адміністрація Байдена обмірковує новий раунд санкцій проти Huawei, заборонивши всі продажі китайській компанії.





«2023 рік буде вирішальним для сталого виживання і розвитку Huawei, - заявив у своїй заяві нинішній голова правління компанії Ерік Сюй (Eric Xu). - Цвітіння сливи, як правило, стає солодшим після суворих зимових морозів. Сьогодні Huawei схожа на цвіт сливи».





Протягом більшої частини 2023 року Мен буде керувати цим процесом. У квітні вона має приєднатися до списку ротаційних голів компанії, і ця шестимісячна роль дозволить їй вперше керувати операціями Huawei. Рен, якому у жовтні виповнюється 79 років, не оголосив про свій план наступництва. У п'ятницю він відхилив питання про плани після вступу на нову посаду, заявивши, що Huawei завжди мала "колективне керівництво".





«Компанія не буде пов'язувати свою долю з жодною особою. Ми чітко дотримуємося цього правила», - сказала Мен журналістам, які зібралися на щорічному брифінгу в зеленому кампусі Huawei в Шеньчжені.





Мен рідко відвідує публічні заходи після свого гучного повернення з Канади у 2021 році. 51-річна Мен провела майже три роки під домашнім арештом у Ванкувері, намагаючись уникнути екстрадиції до США за звинуваченнями в шахрайстві. Вона заперечує свою провину і звинувачує США в надмірному втручанні.





Її компанія зараз розробляє власні напівпровідникові технології, від фотолітографії до програмного забезпечення, щоб обійти американські санкції. У своєму нещодавньому виступі Сюй заявив, що компанія розробила власне програмне забезпечення для проектування мікросхем, EDA-інструменти, яке дозволяє створювати 14-нанометрові мікросхеми. Американські розробники Cadence Design Systems і Synopsys є основними гравцями в цій галузі.





Доходи від операторського бізнесу, який включає в себе продаж передового обладнання для мобільного зв'язку п'ятого покоління, дещо зросли до 284 мільярдів юанів. Минулого року державні телекомунікаційні оператори Китаю розпочали агресивні проекти з будівництва мереж 5G, незважаючи на карантинні обмеження, спричинені Covid. За даними уряду, у 2022 році країна додала близько 900 000 базових станцій 5G.





Споживчий бізнес був найбільш постраждалим підрозділом Huawei після санкцій 2019 року, які припинили постачання важливих мікросхем для смартфонів від Qualcomm та Micron Technology. Компанія Huawei створила запаси компонентів і змогла випускати телефони 4G після того, як закінчилися чіпи 5G. Але зрештою поставки припинилися, що стало серйозною невдачею для компанії, яка колись змагалася з Apple та Samsung Electronics за лідерство на ринку.





Відтоді Huawei зосередилася на електромобілях і корпоративному бізнесі, сподіваючись прискорити зростання. Вона продавала мережеве обладнання та програми дистанційного керування на основі штучного інтелекту вугільним шахтам, морським портам і науковим паркам по всьому Китаю. І вона об'єдналася з автовиробниками для розробки програмного забезпечення для кабіни, що працює на власній операційній системі, що зробило її однією з найбільших технологічних компаній на вже переповненому ринку електромобілів. Huawei також почала збирати роялті від світових брендів смартфонів за свої патенти - ще один спосіб збільшити дохід.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet