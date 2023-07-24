Час відпрацьовувати аванс

24 июля 2023 г., 15:25

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Користувацька активність у Threads продовжує знижуватися два тижні поспіль після запуску, констатують аналітичні компанії. Як стверджує SensorTower, денна аудиторія застосунку впала на 70% порівняно з 7 липня, тобто днем після запуску. При цьому, за даними SimilarWeb, середній час сеансу в додатку скоротився до 4 хвилин проти 21 хвилини в момент запуску.

Навряд чи ця статистика когось дивує. Зрозуміло, після того, як усі прийшли та подивилися, активність починає спадати й ефект новизни вже пропадає. Команда сервісу це розуміє і повторює, що працює над новими функціями.

Мені здається, що їм треба максимально швидко відходити від моделі mobile-only. Ба більше – сервіс доступний тільки на смартфонах, у нього немає версії навіть для планшетів. Це виглядало дуже обґрунтовано для Instagram. Але, як мені здається, гіпотеза про те, що відчутна кількість людей хоче писати тексти в соцмережі зі смартфона так само як і знімати сторіз або постити картинки, ще потребує доведення.

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