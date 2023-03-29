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CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на українські організації з метою шпигунства

29 марта 2023 г., 15:35
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У січні-лютому «Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події» CERT-UA, що діє при «Держспецзв’язку», опрацювала понад 300 кіберінцидентів та кібератак. Це майже вдвічі менше, ніж у відповідний період торік, коли росія готувалася до повномасштабного вторгнення та активність хакерів була аномально високою.

Як зазначають фахівці, на початку 2023 року активність кіберзловмисників дещо знизилась. Можливо це пов'язане з періодом новорічних свят у ворога. Проте вже у лютому хакери повернулись до попереднього рівня активності.

Від початку цього року CERT-UA фіксує зростання кількості атак з метою шпигунства з акцентом на утриманні постійного доступу до організації. І навіть серед шкідливого програмного забезпечення, яке поширюють російські хакери, переважають програми для збору даних та віддаленого доступу до пристроїв користувачів. Це може бути однією з ознак того, що росія готується до тривалої війни. За допомогою хакерів вона намагається отримати будь-яку інформацію, яка може дати перевагу в конвенційній війні проти нашої країни: від даних щодо мобілізації – до розкриття секретів логістики західної зброї.

CERT-UA фіксує зростання кількості кібератак на українські організації з метою шпигунства

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