Главная » Новости Lenovo оновлює лінійку Yoga 29 марта 2023 г., 16:25 0

Tweet Компанія Lenovo представила нове покоління ноутбуків Yoga на базі ОС Windows 11, що оснащені технологією Lenovo X Power для більшої продуктивності в тонкому корпусі, покращеним дисплеєм PureSight або Premium Suite та новою клавіатурою Yoga зі збільшеними клавішами для комфорту та підвищення ефективності.



Лінійка ноутбуків Yoga Pro, розроблена для забезпечення преміального користувацького досвіду, та є найпотужнішою серед ноутбуків-трансформерів Yoga. Пропонуючи максимальну продуктивність зі зручною портативністю, лінійка Yoga Pro дозволяє користувачам творити де завгодно та коли завгодно. Це покоління має оновлену версію Lenovo X Power — набір апаратних і програмних функцій для забезпечення швидшого та плавнішого користування. Наприклад, редагування відео займає менше часу завдяки значно пришвидшеному програмному перегляду, рендерингу та експорту, що означає більше часу на творчість та менше часу на програмні процеси. Новинки вирізняються значним збільшенням теплової потужності порівняно з попереднім поколінням, зокрема на 62,5% у 16-дюймовому Yoga Pro 9i та більш ніж на 25% у 14,5-дюймовій моделі. Технологія Lenovo X Power у поєднанні з графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX серії 40 та ШІ-прискоренням для підвищення продуктивності та стабільності, дозволяє творцям впевнено використовувати високопродуктивне ПЗ без збоїв системи.



Крім того, нові покращені дисплеї Mini-LED PureSight Pro, встановлені на Yoga Pro 9i (14,5" і 16"), пропонують чіткіше та реалістичніше зображення з точністю кольору. 100% охоплення колірного простору DCI-P3 та 100% охоплення стандарту Adobe RGB забезпечують набагато більший діапазон кольорів і яскравіше зображення. Водночас опція Mini LED дає до 1200 ніт, що дозволяє комфортно працювати в приміщенні чи на вулиці.



Також на Yoga Pro 9i (14,5" і 16"), Yoga Pro 7 (14,5"), Yoga Pro 7i (14,5") і Yoga Slim 7 (14,5") доступний оновлений Lenovo Premium Suite — набір нових і покращених апаратних функцій, призначених для ефективнішої взаємодії з Yoga. Найпомітнішею є оновлена клавіатура з 1,5-міліметровими клавішами для комфорту, швидшої реакції на натискання та антижирним покриттям для більш плавного дотику й мінімізації відбитків пальців або плям. Також ноутбуки, оснащені Lenovo Premium Suite, отримають чотири мікрофони для розширених відео- та аудіодзвінків, чотири динаміки із шумопридушенням, тихіші вентилятори та більший трекпад.



Як і в попередньому поколінні, усі ноутбуки Yoga мають вбудовану технологію Lenovo AI Engine+, яка забезпечує швидку та інтуїтивно зрозумілу роботу з можливістю передбачити потребу в електроенергії або заряді батареї залежно від задач, що виконує користувач на пристрої. Також частиною Lenovo AI Engine+ є Lenovo Intelligent Sense та Integrated Security, які допомагають підтримувати плавність і безперебійність роботи системи та кращий захист.

Лінійка Yoga Slim, що відрізняється своєю тонкою та елегантною портативністю, відома не лише зовнішнім виглядом, але й простотою мобільності – важливою особливістю для покоління користувачів, які хочуть мати можливість створювати та спільно працювати над власними проєктами. Нове покоління пристроїв Yoga Slim стало ще привабливішим завдяки OLED-дисплею PureSight, що забезпечує чіткіше, плавніше та реалістичніше зображення. Також екран сертифіковано TÜV Rheinland і Eyesafe для впевненості у безпеці для зору.



Пристрої Yoga Slim 7 (14,5") і Yoga Slim 6 (14") оснащені процесорами AMD Ryzen серії 7000 останнього покоління. Вони також отримали акумулятор місткістю 60 Вт·год і опцію Rapid Charge для підвищення ефективності. Користувачі Yoga Slim можуть відчути переваги нової інтегрованої графічної технології RDNA 3, яка забезпечує створення реалістичного візуального контенту та широкого вибору розваг на дисплеї Yoga Slim. ШІ-механізм AMD Ryzen додає нові “розумні” функції до цього покоління Lenovo Yoga Slim, зокрема корекцію погляду, щоб користувач завжди дивився в камеру під час відеодзвінка, автоматичне кадрування камери, щоб голова завжди знаходилась в потрібному положенні та розмиття фону, для можливості встановлення фонових зображень на певній відстані від камери.

При цьому, працюючи звідусіль, користувачі можуть бути спокійні за безпеку вмісту, що зберігається на пристрої. Lenovo Smart Lock — хмарне програмне забезпечення — дозволяє віддалено знаходити, блокувати й видаляти дані та відновлювати втрачений або вкрадений пристрій.



Створений спеціально для творців контенту, Yoga Pro 9i 8-го покоління працює на базі ОС Windows 11, з мобільними процесорами Intel Core до 13-го покоління, графічним процесором для ноутбуків NVIDIA RTX 4070, а також із більшою тепломісткістю, щоб користувач отримав максимально потужний ноутбук. Редагування чи рендеринг відео, виконання інтенсивного 3D-моделювання чи проєктування графіки – творці можуть розраховувати на плавну роботу без стресу.



Yoga Pro 9i доступний у двох кольорах: бірюзовий (Tidal Teal) і сірий (Storm Grey), а також з дисплеєм PureSight Pro розміром 14,5- та 16 дюймів. 16-дюймова модель отримала роздільну здатність до 3,2K (3200x2000), яскравість до 1200 ніт, частоту оновлення 165 Гц та 100% охоплення одразу за трьома колірними стандартами DCI-P3, sRGB та Adobe RGB. Завдяки чому чіткі, плавні та реалістичні візуальні ефекти допоможуть бути максимально ефективними тим, хто прагне створювати високоякісні креативні продукти.



Нові й вдосконалені функції в Premium Suite надають користувачам покращений досвід роботи з Yoga Pro 9i, як-от наявність чотирьох мікрофонів з шумопридушенням, щоб користувачі могли бути онлайн в будь-якому місці, або тихіші вентилятори для роботи без додаткових подразників. Поєднати комфорт та продуктивність легко завдяки новій клавіатурі Yoga із ходом клавіш на 1,5-мм та їх заглибленням на 0,3 мм для швидшого набору, а також більшим трекпадом для топової ефективності. Пристрій також оснащено 5-мегапіксельною вебкамерою, що дозволяє покращити чіткість свого зображення на відеодзвінках.



Клавіатура Yoga Pro 9i (16") і Yoga Pro 9i (14,5") на 50% виготовлена з переробленого пластику, а нижня кришка на 50% з переробленого алюмінію, що відповідає вимогам золотої сертифікації екорейтингів ENERGY STAR і EPEAT. Для пакування використовується папір зі стовідсотковою сертифікацією FSC і обидва пристрої постачаються з пакувальною подушкою, що на 90% складається з переробленого пластику.



Для тих, хто цінує стильну елегантність у легкому пристрої, але потребує потужності та портативності для задоволення своїх творчих амбіцій, було створено нове восьме покоління Yoga Slim 7. Завдяки 14,5-дюймовому OLED-дисплею з технологією PureSight із роздільною здатністю до 3K (3072x1920), що робить зображення чіткішим, плавнішим та реалістичнішим. Користувачі можуть редагувати та завантажувати фотографії на ходу, працювати над презентацією або проводити відеоконференції з кафе без затримок системи, завдяки процесорам нового покоління AMD Ryzen серії 7000. З апаратним рішенням TÜV Rheinland Low Blue Light і сертифікацією Eyesafe ризик втоми очей значно знижується.



Товщина нового Yoga Slim 7 — 13,9 мм, тому його легко транспортувати й помістити в невелику сумку чи рюкзак. Користувачі також оцінять оновлену клавіатуру в поєднанні з більшим тачпадом для кращої ефективності й продуктивності. Ще однією особливістю програми підтримки Premium Suite є шість динаміків із двома розташованими один поряд з одним сабвуферами, що забезпечує виняткову якість аудіо як під час зустрічі, так і під час прослуховування музики.



Ще одним значним оновленням Yoga Slim 7 є акумулятор більшої місткості на 70 Вт·год, який дозволяє працювати довше, не шукаючи розетки. Функція прискореної зарядки Rapid Charge також дозволяє швидко зарядити акумулятор за 15 хвилин для ще двох годин роботи. Завдяки подвійним вентиляторам і 30-ватній системі вимірювання та регулювання теплоти Thermal Design Performance це покоління пристроїв краще охолоджують систему та працюють тихіше.



Новинки Yoga Pro 7 та 7i з комфортним та витонченим дизайном отримали потужне апаратне забезпечення у поєднанні з графічними процесорами для ноутбуків NVIDIA RTX 3050 або 4050, що робить їх високопродуктивними пристроями, які підходять для багатозадачності. Завдяки більшій потужності батареї (до 73 Вт·год) нове тонше (від 15,6 мм) покоління пристроїв забезпечує тихішу роботу й охолодження незалежно від робочого навантаження. Програмне рішення Intel Unison допомагає підключати пристрої IOS і Android до Yoga Pro 7i для інтегрованого досвіду роботи з одним екраном і кількома пристроями. Yoga Pro 7 та 7i доступний з 14,5-дюймовим дисплеєм PureSight Pro з роздільною здатністю до 3K (3072x1920), яскравістю 400 ніт і частотою оновлення 120 Гц.



Окрім високоякісного дисплея, користувачі Yoga Pro 7 також отримали нові апаратні функції, які пропонуються в пакеті Premium Suite. Зокрема якісне відтворення звуку та відео завдяки чотирьом мікрофонам з шумопоглинанням і голосовою ідентифікацією (voice ID) та чотирьом динамікам. Крім того, в оснащені є інфрачервона (ІЧ) FHD-камера з ToF-датчиком та захисною шторкою, а також модернізована клавіатура Yoga з 1,5-міліметровим ходом клавіш із захистом від жиру. Yoga Pro 7 і Yoga Pro 7i доступні у кольорах Tidal Teal або Storm Grey10.



Презентоване 8-ме покоління моделі Yoga 7 має заокруглені краї та приємний на дотик корпус для легкого використання та універсальності. Традиційний формфактор ноутбука-трансформера дає можливість користувачам Yoga 7 створювати та переглядати контент практично будь-де. За допомогою багаторежимних можливостей обертання екрана на 360 градусів пристрій легко перетворюється із повнорозмірного ноутбука на портативний планшет.



Завдяки новітньому процесору Intel 13-го покоління або процесорам AMD Ryzen серії 7000 творці можуть розраховувати на потужну та плавну продуктивність, незалежно від того редагують відео, ретушують фотографії чи передають музику. Високоякісний дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, OLED-матрицею, роздільною здатністю до 2,8K (2880x1800) та 100% охоплення колірного стандарту DCI-P3 дає змогу користувачам створювати та ділитися своїми найкращими роботами.



Тонкий, легкий і міцний Yoga Slim 6 8-го покоління розроблений у зручному алюмінієвому корпусі для тих, хто часто буває в дорозі. Він доступний із процесорами AMD Ryzen серії 7000 останнього покоління, що забезпечує швидку та плавну роботу. Оновлений Yoga Slim 6 можна придбати у двох кольорах – Misty Grey та Storm Grey. Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень 0

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