Большой не значит успешный

10 января 2020 г., 14:19

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Слухами земля полнится. Dell рассматривает возможность продажи RSA, а Google просчитывает варианты развития своего облака, вплоть до закрытия направления через несколько лет в случае неуспеха.

От непрофильных активов надо уметь избавляться - явно именно с этой идеей Dell подошла к возможной продажекомпании RSA которую получила в комплекте с EMC. Даже покупка RSA в далёком 2006 вызывала вопросы, так как уже тогда компания не очень то справлялась со своим зоопарком СХД, хотя и приобретение и было направлено на диверсификацию бизнеса. Как показала история, в итоге решение не особо взлетело - портфель СХД расширялся, горизонтальной интеграции бизнеса не произошло (тут стоить напомнить что EMC также владела VMware и Pivotal, где и была явная интеграция решений), взрывного роста тоже. Увы, современная RSA уже неколько не та и не на устах у каждого, как в свое время, когда являлась по сути синонимом безопасности и шифрования.

В нынешней ситуации, учитывая развитие индустрии и становление безопасности как одного из краеугольных камней современного ИТ, технологический стек продуктов RSA отстал в достаточной мере от лидеров. Да и презентованная предводителями компании цифровая трансформация пока не дала ощутимых результатов. Тут стоит отметить, что у Dell и так есть свои решения по безопасности, которые по большому счету тоже не в приоритете , если сравнивать с управлением и хранением данных. В этих условиях вполне разумно, таки сконцентрироваться на основном направлении, дабы не постигла судьба EMC.

Другой слух, в свою очередь менее публичный, а скорее кулуарный. Google рассматривает возможность закрытия своего облака через 3-5 лет в случае не достижения необходимых показателей в его продвижении на рынке. Признаться в таком решении также есть своя логика: рынок стартапов съеден AWS, и лидер прилагает все усилия для того чтобы ситуация не менялась."Кровавый энтерпрайз" таки ушёл в Azure в основном благодаря опыту и связям Microsoft на этом рынке. Есть еще много нишевых игроков: Oracle,которой кровь из носу нужно было предложить какое-то решение, IBM, зарабатывающая на аутсорсе, Virtustream и Rackspace играющие в своих закрытых песочницах. Сверху мелкой крошкой можно насыпать всех остальных игроков от OVH до локальных компаний-партнёров кого-то из лидеров.

С другой стороны, с технологической точки зрения ЦОДы для облака нужны совсем не такие как центры обработки данныхдля поиска. Если собственный внутренний ЦОД умрёт этого никто, вероятнее всего, не заметит. В случае падения публичного региона облака репутации будет нанесён существенный ущерб,плюс финансовые потери на возмещение убытков и все связанные расходы. При этом облачный IaaS и PaaS бизнес куда менее прибыльны по сравнению с SaaS. Чтобы догнать лидера нужны многомиллиардные инвестиции с не совсем понятной целью и результатом.

Google построила свой бизнес на высокоуровневом управлении собранной информацией, проще говоря рекламе. Продажа инфраструктуры в виде IaaS лишает доступа к дойной корове которую Google умеет доить и добавляет проблем сверху. Dell построила свой бизнес на аппаратном обеспечении, а покупкой EMC лишь закрыла свои слабые места. Попытка расширения и диверсификации бизнеса это хорошо и полезно, но тут уж надо уметь избавляться от активов не приносящих должной прибыли и постоянно следить за собой.

Но пока все это слухи и попытка предугадать развитие событий. Посмотрим, что произойдет на самом деле и как справятся со сложившейся ситуацией лидеры компаний, приследующие столь амбициозные цели.

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